Stejně jako v sobotu i v neděli jim dobrovolní hasiči podávali čaj. Hejtman Petr Kulhánek pro Deník v neděli v poledne uvedl, že zřízení mobilní testovací místnosti na české straně je na dobré cestě.

Německo považuje Česko za rizikovou pandemickou oblast, a proto se musejí čeští pendleři už od neděle prokazovat negativním testem na covid - 19. Každý, kdo bude chtít do Bavorska vycestovat kvůli zaměstnání, bude muset předložit jednou za osmačtyřicet hodin negativní testy. Pracující v Sasku to musejí udělat dvakrát týdně. Na německé straně proto nechali zřídit Němci pro pendlery testovací místnost.

"Dnes ráno to bylo na Pomezí ještě horší než včera. Situace je tu opravdu špatná," konstatoval starosta Chebu Antonín Jalovec a pokračoval: "My situaci nezavinili, dozvěděli jsme se to na poslední chvíli." Podle něho stejně jako včera přímo na místě asistoval chebský místostarosta Jiří Černý, který zařídil promrzlým pendlerům dodávku teplého čaje od dobrovolných hasičů.

Fronty se tvoří na německé straně hranic. Stojí v ní pendleři, kteří si chtějí včas zajistit testy, aby mohli v pondělí ráno dojet bez problémů do práce.

"V tuto chvíli právě zasedá koordinační porada, která dolaďuje zřízení mobilního testovacího týmu na české straně. Ten by mohl fungovat v Pomezí od pondělní čtvrté hodiny ranní." uvedl karlovarský hejtman Kulhánek.

Ten problematickou situaci řeší od sobotního rána s ministrem zdravotnictví Janem Blatným, ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, ale i ústředním krizovým štábem. Ministr zahraničí Petříček podle něho mezitím zjistil, jak to bude s prokazováním testů pendlerů. Zásadní aktuální informace je, že ho nebudou muset ukazovat na hranicích. "Kontroly nebudou přímo na přechodech ale do třiceti kilometrů od hranic. Půjde o namátkové kontroly, takže by se kvůli tomu nemuseli lidé srocovat u hranic," dodal hejtman.

Vývoj situace v Pomezí redakce sleduje. Během dne přinese další aktuální informace.