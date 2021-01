Nemocnici vypomohou lázeňská zařízení, kraj jedná i s armádou. Převozy do sousedního Saska nejsou zatím v přípravě. Na mimořádném zasedání zastupitelstva kraje to v pondělí uvedl hejtman Petr Kulhánek (KOA)

V pondělí ráno se kapacita uvolnila pro další dva případné pacienty. Během víkendu zahájila nemocnice převoz pacientů do jiných nemocnic. „Převezeno bylo asi deset pacientů a to do Prahy, Plzně, Rakovníka a Českých Budějovic,“ potvrdil hejtman Kulhánek.

Hejtmanství zároveň jednalo se saskou stranou o možnostech převozů pacientů do Německa. Nemocnice jsou v Sasku podle hejtmana v podobné situaci jako Česká strana, menší pomoc by ale možná byla. Prakticky to ale možné není. „Mluvil jsem o tom s ministrem zdravotnictví a pomoc ze zahraničí může být aktivována až ve chvíli, kdy bude vyčerpaná veškerá lůžková kapacita po celé České republice,“ vysvětlil Kulhánek. V takovém situaci zatím Česká republika není.

Kraj v návaznosti na predikce ministerstva zdravotnictví odhaduje, že tlak na chebskou nemocnici bude trvat ještě deset dní.

Pacienti z Chebské nemocnice by v následujících dnech mohli být převáženi do zařízení, které poskytují lázeňskou péči. Někteří pacienti by také mohli zamířit do sociálních zařízení v Mariánských lázní či v Nejdku.

Jednání probíhá i s armádou, která by mohla posílit nemocnici o osm lůžek. Ta jsou připravená a k dispozici, bylo by ale nutné k nim sehnat personál. Problém není ani tak v lůžkách, ale v nedostatku zdravotního personálu. Kulhánek tak děkoval Dagmar Uhlíkové, krajské koordinátorce pro pandemii. „Jela nepřetržitě přes vánoční svátky. Uplynulý víkend měl být jejím prvním po třech měsících, kdy měla být volno. Místo toho vzala službu na interně v chebské nemocnici. Jí, jejímu týmu i všem zdravotníkům, kteří pomáhají, patří opravdu velký dík,“ prohlásil hejtman. Sahat by se mohlo i do rezerv. „Požádali jsme úřady práce o kontaktování zdravotnických pracovníků, které mají v databázi,“ poznamenal Josef März (KVC VOK). Zároveň pochválil studenty. „Nevyhlašovali jsme pracovní povinnost pro studenty zdravotnických škol. Přednost dostala lidská komunikace se školami, s řediteli a studenty. Chodí pomáhat dobrovolně, za což jim patří dík,“ uvedl. März připomenul, že jednal s lázeňskými zařízeními o uvolnění jejich zdravotníků, s velkou ochotou se ale nesetkal.