Pevné nervy musí prokazovat řidiči jezdící v Mariánských Lázních. Důvodem je rekonstrukce páteřní silnice. Ve městě se tak tvoří dlouhé kolony, situaci navíc mnohdy komplikují samotní řidiči.

Ilustrační snímek. Dopravní kolona. | Foto: Deník / Attila Racek

„Nyní už se Chebské snažím vyhýbat,“ řekla Jana z Chebu, která do Mariánských Lázní jezdí zhruba dvakrát týdně. „Hlavně při výjezdu z města nyní volím cestu přes Hamrníky a Drmoul. Problém byl v době, kdy byl tento úsek uzavřen.“ Několikrát se ale podle svých slov setkala s neukázněností řidičů. „Na Chebské je otevřená propojka mezi supermarkety, takže by se to dalo docela rychle projet.“ Problém však nastává ve chvíli, kdy je kolona tak dlouhá, že i řidiči chtějící tuto propojku využít musí v koloně stát a čekat. „V tu chvíli se najdou tací, a je jich opravdu dost, kteří začnou předjíždět ty poslušně čekající, vjíždět do protisměru a snaží se vecpat mezi auta ve frontě. Ti poctiví tam pak stojí třeba i deset minut.“ Navíc ti netrpěliví ohrožují i protijedoucí řidiče. „Byla jsem svědkem toho, že jim bylo jedno, že už z druhé strany pustil semafor automobily,“ uvedla.