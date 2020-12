Ani pandemie koronaviru nezastavila rozvoz Betlémského světla. To v sobotu skauti přivezli také například do Mariánských Lázní a Chebu. Na nádraží na něj už čekalo několik lidí.

„I přes situaci, která kvůli onemocnění covid-19 panuje, jsem o Betlémské světlo nechtěla přijít,“ řekla žena čekající na chebském nádraží. Jeho rozdávání bylo kvůli pandemii náročnější na organizaci. Musela být dodržena všechna bezpečnostní opatření, nošení roušek, rozestupy a ostatní. „Chodím si pro něj každý rok,“ řekla Jana z Chebu. „A nechtěla jsem vynechat ani letos. Je to pro mě symbol Vánoc. Betlémským světlem zapaluji svíčky svých milovaných na hřbitově. Bez něj si už léta neumím svátky představit. Doufala jsem, že i přes veškerá opatření dorazí i letos. Jsem ráda, že ho to, co se tady děje, nezastavilo,“ dodala.

Skauti se o šíření Betlémského světla v České republice postarali už po dvaatřicáté. Kvůli pandemii koronaviru nejeli letos do Vídně, ale převzali si ho na hraničním přechodu Mikulov Drasenhofen.

Tradice Betlémského světla se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru. Pro věřící je také symbolem naděje.

Lidé, kteří ještě Betlémské světlo nemají, nemusí zoufat. Mohou si pro ně přijít ještě například v úterý 22. prosince od 9 do 10 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Tam si ho mohou lidé vyzvednout také ve čtvrtek 24. prosince od 15 do 17 hodin. A na řadě dalších míst v Karlovarském kraji. Informace jsou na www.betlemskesvetlo.cz.