„Na ostatní sjezdovky nastěhujeme zpět zasněžovací techniku, v provozu to není možné, když se na svahu pohybují lyžaři. Jakmile to teploty dovolí, a doufáme, že to bude hned v polovině týdne – zahájíme zasněžování. Prioritou budou stejně jako před začátkem sezóny naše páteřní sjezdovky a tvoření hromad sněhu do zásoby. Také se z míst, kde je sněhu dostatek bude rolbami přehrnovat sníh do míst, kde je jej více potřeba,“ pokračuje Hana Hoffmannová.

OBRAZEM: Turisté vystoupali na Podhorní vrch, už po čtyřicáté čtvrté

Obleva postihla všechna střediska, a to zejména Šumavu a Krušné hory. „Včera bylo v provozu ještě všech pět lanových drah a sedm sjezdovek všech obtížností včetně sjezdovky do Jáchymova a dvou sjezdovek na Neklidu,“ doplňuje za Skiareál Klínovec manažerka.

Ani na Bublavě není situace dobrá. „Většina středisek provoz uzavřela, my ale jezdíme na červené sjezdovce a kotvě. Máme otevřený i dětský areál. Všichni se mohou podívat na naše webové stránky www.bublava.cz, protože všem návštěvníkům jsou k dispozici kamery, kde je vidět aktuální situace. Udržujme to zuby nehty, protože tady máme lyžařský kurz a nechceme lidi zklamat, takže i v těch podmínkách, které jsou, jezdíme. Pokud ale nepřijdou nějaké mrazy, tak situace bude velmi tristní,“ popisuje správce Ski Areálu Bublava Bohumil Havel.

Na vrchu Háj v Aši se po Vánocích po krátkém otevření sjezdovka také opět uzavřela. Déšť momentálně znemožňuje veškeré zimní radovánky. Zatím to vypadá, že se sjezdovka Háj opět otevře až několik dní po Novém roce. Dostupný tam bude i servis a dětský vlek pro začínající lyžaře a snowboardisty i bistro.