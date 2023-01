Osm let byl ve funkci prezidenta České republiky Miloš Zeman. Během té doby několikrát oficiálně navštívil několik míst v Karlovarském kraji, z nichž si odvezl dary. Ne vždy šlo o tradiční předměty. Zemana totiž v kraji obdarovali i pramicí nebo speciální kytici okrášlenou cigaretami. Do historie internetu se v souvislosti se Zemanovou návštěvou v regionu a neobvyklým prezentem už zapsal i dar někdejší hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové, která mu v roce 2019 předala nástěnný kalendář, kde u každého měsíce byla zvěčněna právě ona s prezidentem republiky. Jeho návštěvu tehdy okomentovala výrokem: "Vaše bonmoty, postřehy a především váš přehled je fascinující a nezapomenutelný. Skláním se před vaší moudrostí a věřím, že opět za čas budu moci říci: Vítejte u nás, pane prezidente," uvedla tehdy Mračková Vildumetzová.

Zdroj: Youtube

Za velmi nevšední dárek lze považovat pramici, kterou Zeman dostal v roce 2016 při návštěvě společnosti Lázně Františkovy Lázně. Zaměstnanci společnosti tak chtěli prezidenta, který je příznivcem veslaření, potěšit. „Jste vášnivým příznivcem veslařského sportu, proto jsme pro vás připravili malou lodičku,“ vysvětloval v roce 2016 ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně Josef Ciglanský. Zeman nepředstíral, že ho pramice potěšila. "Na Veselském rybníce jezdím v nafukovacím člunu. Vždycky, když skončí zima, musí se dofouknout, což je složitá práce," reagoval tehdy Zeman.

Velmi kuriózní dar si Zeman odvezl v roce 2019 z obce Milhostov na Chebsku. Právě v této obci totiž v roce 2018 volilo 90 procent občanů Zemana, a Milhostovu se tak začalo říkat Zemanov. Minulé vedení obce v čele s bývalým starostou Pavlem Červenickým si pro něj tehdy připravilo dárek. Byla to karikatura Miloše Zemana s pozadím obce.

Prezident Miloš Zeman dostal v Milhostově nevšední dárek.Zdroj: Václava Simeonová st.

V roce 2014 si dosluhující prezident odvezl z návštěvy Karlovarského kraje speciální kytici okrášlenou cigaretami, hornickou čepici, slivovici, šviháckou vycházkovou hůlku a dokonce i sošku anděla. Nezdravou kytici obdržel ve Žluticích. O dar se postaralo místní květinářství, které mezi květy přidalo i cigarety. Ze Žlutic odjížděl Zeman také se slivovicí. Při stejné návštěvě zavítal prezident také do Nové Role, kde ho obdarovali velkým keramickým andělem. Byl to nápad tehdejší starostky Jitky Pokorné, která ho sama koupila a na anděla přidala i věnování, aby se prezidentovi hodně dařilo a zachoval si duševní a osobní pohodu. V Jáchymově ho ve stejném roce někdejší starosta Bronislav Grulich obdaroval hornickou čepici a vycházkovou holí. "Má to být švihácká hůlka na parádu. Hůl na podporu chůze má pan prezident svoji," poznamenal v roce 2014 Grulich.

V roce 2015 obdržel v kraslickém Amati Zeman hned dva dárky - originální vozembouch a jednoduchý hudební nástroj, takzvanou borlici. Na obojí se pokusil zahrát a slíbil, že oba nástroje se naučí ovládat. Ani sáňky od Karlovarského kraje, které český prezident dostal při další návštěvě v roce 2017, nepatří právě k tradičním prezentům.

Prezident Miloš Zeman při návštěvě podniku Amati-Denak v KraslicíchZdroj: DENÍK/Jiří Drozdík