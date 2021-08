V čem je škola jiná, výjimečná?

Druhým rokem vyučujeme na druhém stupni tandemovou výukovou matematiku a cizí jazyky. Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech jsme neměli dobré výsledky v matematice, jsme se rozhodli posílit hodiny v tomto předmětu a po dvou letech se objevují první úspěchy. Hodinově jsme posílili i hodiny druhého cizího jazyka.

Co se vám v rámci vývoje školky daří?

V srpnu 2020 byl dokončen projekt EKO zahrada, který jsme uskutečnili ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí. Při realizaci této akce jsme spolupracovali se zájmovými spolky obce. O měsíc později byly uvedeny do provozu dvě odborné učebny, které vznikly během letních prázdnin. Jde o učebnu dílen a učebna informačních technologií a jazyků. Obě tyto učebny jsou nadstandardně vybaveny nejen nejmodernější výpočetní technikou, ale také zcela novým nábytkem. Na obou akcích spolupracovalo město Skalná. Radním patří velké poděkování za to, že mají odvahu realizovat projekty takového rozsahu. Díky výše zmíněnému projektu a finanční dotaci z ministerstva školství na výpočetní techniku jsme byli schopni poskytnout všem žákům, kteří projevili zájem o zapůjčení notebooku nebo tabletu v době distanční výuky, vyjít vstříc.

Jaké jsou další zajímavé projekty?

Dalším zajímavým projektem je spolupráce s nadací WOMEN FOR WOMEN, která nám pomáhá financovat obědy pro děti ze sociálně slabých rodin. V současné době je naším hlavním cílem stabilizovat pedagogický sbor tak, abychom se mohli plně věnovat přípravě případné rekonstrukce školy.

Kvalitní vzdělávání je důležité už od útlého věku, proto jsme se zeptali i ředitelky Mateřské školy ve Skalné Bronislavy Kuželkové na enviromentální projekty, kterými se školka zabývá.

Hlavní profilací školy je výchova k ekologii a zaměření na zdravý životní styl. Škola se snaží využívat maximálního pobytu s dětmi v přírodě. Přirozenou cestou tak využívá přírodního bohatství okolní krajiny a celkově krásné přírody našeho malého města.

Co se mateřské škole daří?

Myslím si, že se naší školce teď podařilo stát organickou součástí našeho města a aktivně se zapojovat do celkového života Skalné. Podílím se na akcích jako hasičský den, besedy s myslivci, návštěvy včelího království, výstavy zahrádkářů doplněné o výrobky dětí, Setkávání tří generací, návštěvy Traktor klubu, vystoupení dětí pro veřejnost např. při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu, při vítání občánků do života města, tříkrálový koncert a prohlídky betlémů v místním kostele, návštěvy místní knihovny, zdobení městské májky, návštěvy místních restaurací – zmrzlinové poháry dětem, dobrodružné výpravy na hrad Vildštejn, zapojení do projektu „Školka v pohybu“ – spolupráce s FK Skalná, sportovní halou, využívání nově vybudovaného školního hřiště, spolupráce se ZŠ Skalná.

Velice dobrá je zejména spolupráce se zřizovatelem. Město Skalná projevuje velký zájem o dění ve školce a dle svých finančních možností se dlouhodobě snaží realizovat opravy v budově a zahradě MŠ. Díky tomu došlo k modernizaci prostor celé budovy, všech tříd, zahrady i oplocení MŠ. Tímto velice děkuji našemu místnímu společenství za vstřícnost, ochotu a spolupráci, bez které by nebylo možné takové zážitky umožnit.