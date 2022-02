„Samozřejmě, že jsem rádi a věříme, že to nazpět přiláká ostatní lidi, kteří doteď do restaurací nemohli. Upřímně si nemyslím, že by se zase jednalo až o takový boom, že bychom najednou měli, jak se říká, narváno. Lidé si za tu dobu přeci jen zvykli na to, že si vezmou například kávu a jídlo sebou. Bude to chtít čas, než se vše ustálí a vrátí do normálu. To, že se rozvolňuje je jedině dobře a určitě s tím souhlasím. Ty dva covidové roky jsme zvládli i proto, že si vše děláme sami. Nemáme totiž zaměstnance, ale myslím si, že ti, co zaměstnance mají, měli velké problémy,“ říká provozovatelka kavárny Coffee Kapucín v Chebu Dagmar Michalíčková.

I majitelka vedlejší Cukrárny Kapucín Romana Caranová Radhouská vidí budoucnost příznivě. „Je to určitě krok dopředu. V době omezování jsme pociťovali úbytek návštěvníků naší cukrárny z toho důvodu, že byly zavřené školy. Sídlíme totiž vedle střední zdravotnické školy, základní, ale i základní umělecké školy. Odliv byl velmi znát. Naštěstí se nám nestalo, že bychom zavřeli úplně. Nemůžu říct, že by nás to úplně položilo. Naše výhoda je, že lidé budou jíst pořád. Na druhou stranu nám to otevřelo zase jiné dveře, protože jsme rozjeli například nápoje a jídlo s sebou, což jsme do té doby zajeté neměli. Ti, co nebyli očkovaní, se ale opravdu těší na to, že si budou moct v klidu u nás sednout, a na to se moc těšíme i my,“ usmívá se.

V chebské Restauraci Hvězda se také těší na větší příliv hostů. „Jsme za to moc rádi. Myslíme si, že návštěvnost určitě vzroste a těšíme se na pořádný byznys. Jsme tu totiž krátce, tak jsme si ten pořádný běh nestačili se všemi omezeními tolik užít. I tak jsme se s nepřízní osudu porvali a myslím si, že i lidé skrze očkování chodili, i když jsme je museli kontrolova jsme rádi, že i za doby pandemie zájem o naše služby byl. Co tak vnímáme od okolí, tak se lidé opravdu těší na návrat do běžného života a těší se k nám, za což jsme moc rádi. Jsme ale taková parta, že po celou dobu to bereme s nadhledem, a to se samozřejmě promítá i na place. Nehroutili jsme se z toho, ale rozvolňování je určitě znát na všech frontách,“ doplňuje provozní Restaurace Hvězda Michaela Tothová

V oblíbené karlovarské restauraci Charleston zatím nevědí, zda jim neočkovaní zvýší tržby. „Je právě doba obědů, a to máme zcela plno vždycky. Hosté k nám totiž chodili na polední meníčka ještě před změnou, tedy do této středy, kdy do restaurací mohli chodit jen očkovaní,“ říká zaměstnanec restaurace Pavel Gurind. Podle něho se ukáže až v nadcházejících týdnech, zda jim rozvolňování pomůže zahladit finanční pandemické ztráty. „Samozřejmě, že doufáme, že se lidé zase začnou do restaurací vracet i mimo obědy,“ uvádí.