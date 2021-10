Lidé o jeho realizaci hlasovali v rámci referenda, které se konalo v Jáchymově ve stejném termínu jako parlamentní volby, respektive hlasovali o prodeji pozemků v majetku města Jáchymov, které investor pro výstavbu považuje za strategické. Výsledky referenda jsou jasné, lidé si Skywalk nepřejí.

"Naši občané se vyslovili proti Skywalku. Rozdali jsme 998 obálek. 378 hlasujících bylo pro prodej pozemků, 601 proti. Referendum je závazné, protože překonalo zákonnou hranici 25 procent, když dosáhlo hodnoty 32,62 procent," informoval starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Jáchymovský starosta stavbu Skywalku prosazoval, protože se domnívá, že by to bylo novým a velmi zásadním impulsem pro další potřebný restart města. "Přiznávám, že radost z výsledků rozhodně nemám. Na druhou stranu je pro mě ale mnohem důležitější, jak dopadly parlamentní volby, z toho radost mám. Co bude s tímto záměrem dál? To opravdu v tuto chvíli nevím. Nevylučuji, že se s investorem v blízké době potkáme a budeme jednat," dodal.

Více redakce Deníku přinese zítra včetně reakce opozice, na jejíž návrh se referendum konalo, i vyjádření spoluinvestora Petra Zemana, který je majitelem Skiareálu Klínovec.