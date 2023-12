Slatina na konci světa kdysi vzkvétala, sklárna vyráběla knoflíky i prstýnky

V našem videu se podíváme na planinu uprostřed hlubokých příhraničních lesů. Stávala zde Slatina, vesnice, o které se říkalo, že je doslova na koci světa. Do Čech to bývalo daleko, osm kilometrů do nejbližší farní obce, Tří Seker.

Zaniklá Slatina a blízké okolí. | Foto: Deník / Antonín Hříbal