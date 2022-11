Samotné tři křížky v národní přírodní památce jsou v nadmořské výšce přes osm set metrů nedaleko obce Prameny. Jsou to právě vzácná rostlinná společenstva s mimořádně vysokým počtem vzácných a zákonem chráněných druhů rostlin, kvůli kterým byla rezervace vyhlášena a to už 22. prosince 1962, letos to tedy bude rovných šedesát let.

Potravinová banka spustila další sbírku. V kraji pomohly i malé nákupy