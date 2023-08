Slavnosti města Aše se konají v sobotu 19. srpna pod kamennou rozhlednou na Vrchu Háj. Novinkou je například After party v kempu, nebo bezplatný kyvadlový autobus, který bude návštěvníky svážet z města. Bohatý hudební a doprovodný program pro celou rodinu bude i letos zdarma. Slavnosti každoročně pořádá kulturní centrum LaRitma, které má od 1. července letošního roku nového ředitele. Stal se jím Petr Všetečka, v minulosti dlouholetý zastupitel a radní města.

„Slavnosti se chystají prakticky rok dopředu, takže většinu dramaturgie připravil bývalý ředitel Robert Vyskočil. Já jsem se organizačně podílel jen částečně,“ uvedl čerstvý šéf ašské kultury, který zkušenosti sbíral už coby provozovatel hudebního klubu.

Program letošních slavností odstartuje na hlavní stage ve 13 hodin vystoupením Adele Kristy Live Band, což je revival oblíbené britské zpěvačky Adele. Dětské podium ožije krátce po 14. hodině. Na nejmenší část publika čekají indiánská, pirátská nebo pohádková show se Sněhurkou. „Na hlavním podiu zahraje, mimo jiné, popová klasika v podání Davida Deyla nebo Petra Kotvalda. Vystoupí i Portless s Kryštofem Michalem, bývalým frontmanem kapely Support Lesbiens, moravská folková kapela skvělých muzikantů Moravians a po setmění uvedeme ještě kvalitní revivalovou formaci New Age of Smokie, která zahraje světoznámé hity od anglické skupiny,“ nastínil další část hudebního programu šéf pořádající LaRitmy.

Letošní programovou novinkou jsou DJ sety v podání místního DJe Čočkina a populárních DJ Angry Beats. „Budou se od 20 hodin střídat nejen během přestávek hlavního podia. Duo Angry Beats se zhruba o půlnoci chopí i After party v kempu, která bude i s barem pokračovat dokud lidé budou chtít a možnosti dovolí,“ láká zejména mladší část publika Petr Všetečka. „A kdyby nevyšlo počasí nebo nebyl program pro někoho stoprocentně přesvědčivý, budou k dispozici opět veliké party stany, kde se lidé mohou třeba jen potkat u piva a poklábosit,“ dodává.

V rámci doprovodného programu bude v kempu opět postavený Lunapark, kde bude spousta zábavných atrakcí a samozřejmostí je bohaté občerstvení. Moderátory Slavností města Aš budou Miroslav Všetečka a Lukáš Kopecký. Další novinku je Ašský kvíz o ašských událostech a tématech. Ve spolupráci s místním infocentrem ho připraví jeden z moderátorů slavností Lukáš Kopecký, který v minulosti v Aši pořádal populární Pub kvízy. „Do soutěže se bude možné zapojit pomocí QR kódu, takže se vlastně může zapojit kdokoliv. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy,“ konstatuje Petr Všetečka s tím, že ti nejlepší dostanou věcné ceny nebo vstupenky na kulturní akce v Aši.

Návštěvníci budou mít tradičně možnost zaparkovat svá vozidla na louce v blízkosti hřbitova u Vrchu Háj. Zejména místní však mohou nově využít nejen kyvadlové autobusové dopravy, ale starší nebo handicapovaní občané pak budou mít k dispozici seniorbus. „Na poslední chvíli jsme objednali nízkopodlažní autobus. Ten bude stavět ve stanicích Lidový dům, u bývalého kina na Masarykově náměstí, na sídlišti u Goethova náměstí, u ředitelství Tosty, na sídlišti Nemocniční a nakonec u hřbitova na Vrchu Háj,“ popisuje Petr Všetečka. „Tato linka pojede zadarmo a doufáme, že ji využije co nejvíce lidí. Pro seniory a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P pak bude za poplatek 20 korun jezdit městský Senior bus, který si mohou lidé objednat na danou hodinu a adresu již nyní. Symbolický poplatek jsme zvolili z toho důvodu, že službu provozuje městská policie a bude to logisticky náročnější. Rozdíl je zejména v tom, že klient může ze svého bydliště dojet až do areálu vrchu Háj,“ uvádí.

Kompletní program, informace k jízdním řádům nebo seniorbusu najdou návštěvníci na webu LaRitmy. Slavnosti města Aš jsou letos opět jednodenní, jako tomu bylo v minulých letech. Pořadatelé se také vrátili ke vstupnému zdarma. „Je otázkou, zda má být akce za jeden a půl milionu korun s volným vstupným. Do budoucna zvážíme, zda bychom nezavedli alespoň symbolické vstupné, jehož výnos bychom pak mohli využít pro menší akce třeba na podzim,“ uzavírá Petr Všetečka.

