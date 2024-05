Slavnostní víkend v Mariánských Lázních. Zahájení sezóny s bohatým programem

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny, které má v Mariánských Lázních tradici již více než 200 let, se uskuteční tradičně druhý květnový víkend 10. – 12. května. Jeho součástí bude mimo jiné také svěcení pramenů, které vychází z prastarého zvyku našich předků, kteří na jaře vždy pečlivě čistili i malé studánky, natož pak vzácné a léčivé minerální prameny. V letošním roce to bude přesně 206 let od zahájení první lázeňské sezóny v Mariánských Lázních.

Ilustrační foto. | Foto: Bohuslava Mayová