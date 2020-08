„O víkendu psy nasazujeme hlavně proto, že je v ulicích více lidí a mnozí z nich chodí i ve večerních hodinách do různých hospod a barů. A právě v těchto chvílích se nám psí posila velmi osvědčila,“ konstatoval chebský místostarosta Jiří Černý.

„Na konci týdne vždy častěji dochází k vyhroceným situacím a rvačkám, kdy se pes ukázal jako velice platný člen hlídky městské policie. U lidí vzbuzuje respekt a ti se pak uklidní,“ vysvětlil místostarosta.

Psi městské policie jsou vycvičení také k vyhledávání osob a k nutnosti plnit takový úkol nedávno neměli daleko.

„Není to tak dlouho, co dvě osoby vnikly do objektu bývalého penzionu u Myslivny. Přivolaný psovod je vyzval, aby objekt opustily, ale nikdo nereagoval. Moc nechybělo a pes byl vpuštěn do objektu. Osoby, kterými byli, jak se později ukázalo, šestnáctiletí chlapci, vylezly. Nakonec se strážníkům podařilo zjistit, že se mladí lidé ztratili,“ uvedl místostarosta.

Útvar psovodů má mimo jiné za úkol plnit speciální úkoly spojené se zajištěním bezpečnosti a pořádku nejen ve městě, ale také v jeho okolí, v zahrádkářských a rekreačních oblastech.

„Strážníci museli absolvovat speciální kurz. Navíc si pak na sebe museli se psy zvyknout, aby mohli následně v terénu spolupracovat,“ poznamenala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Speciálním výcvikem pak museli projít i samotní psi. Po něm museli absolvovat i odbornou zkoušku.

V terénu si psů všimli i sami občané města. „Už jsem hlídku městské policie s psovodem zahlédla, myslím, že je to krok správným směrem, protože pes měl odjakživa respekt. Mám za to, že se může podařit vyřešit různé rvačky a hádky ve městě, kterých jsem byla i já sama několikrát svědkem,“ uvedla Marie Dvořáková z Chebu.

Městská policie má k dispozici celkem tři psy. Jejich speciální výcvik trvá pět měsíců.