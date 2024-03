Kdo si dnes zajde na polední menu musí počítat s tím, že zaplatí více, ale není to tak drastické. Oproti loňsku se cena jídla na menu zvýšila zhruba o deset korun. A to i přesto, že nákupní ceny vystřelují nahoru mnohem více. Někteří restauratéři vydávají více peněz i na mzdy.

V Chebu přímo na náměstí, v restauraci U Krále Jiřího, si mohou hosté objednat smažený sýr s tatarkou za 135 korun. Příloha jako vařený či smažený brambor anebo hranolky stojí dalších 55 korun.

Ve stejné lokalitě, tedy na chebském náměstí, si lze dát smažený sýr i v restauraci Hvězda. Nabízejí zde smaženou 48procentní goudu na přepuštěném másle s domácí tatarskou omáčkou a hranolkami za 249 korun.

Drtivá většina restaurací má smažený sýr v nabídce. Někteří lidé ho označují za symbol lenosti a nedostatku originality v kuchyni. Jiní ho prostě milují. Křupavá zlatavá kůrka a rozteklý sýr uvnitř jsou pro ně ohromnou lahůdkou.

Hitem letošních přijímaček je obor automechanik, víceletá gymnázia stále vedou

A rozmanitý je i způsob jeho servírování. V restauracích jde o klasiku s hranolkami, kroketami, bramborem či někde dokonce bramborovou kaší. Velmi často se lidé setkají také se smažákem v housce. Ten nabízejí levná bistra či okénka s rychlým občerstvením. V žádném případě však nemůže chybět tatarka. To je nezbytná součást tohoto pokrmu, bez které by to prostě nebylo ono.

Smažený sýr v housce, takzvaně do ruky, seženete například v rychlém občerstvení Okénko na Staráku v Chodově na Sokolovsku.

„Pokud ho chcete přímo ke konzumaci stojí 39 korun. Když si smažený sýr v housce přeje zabalit sebou účtujeme další tři koruny,“ říká obsluha u okénka u kterého se už řadu let střídá poměrně dost strávníků. Lákají je nízké ceny.

Smažák má schopnost rozdělit strávníky na milovníky a odpůrce. Je to fenomén, který ukazuje, jak různorodé mohou být naše chutě a preference.