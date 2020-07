„Není tam soudržný povrch, jaký by měl pod každou dlažbou správně být. To znamená, že když dělníci sundávali starou dlažbu, tak jim povrch odcházel i s betonovou vrstvou pod ním. A pak už byla zemina. Nelze tak udělat původní záměr, kdy se na betonovou vrstvu měla vylít nivelační hmota a na ni položit dlažba nová. Proto jsou vícepráce za 234 tisíc korun,“ vysvětlila navýšení vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.

Podle starostky města Renaty Oulehlové se smuteční síň rekonstruovala naposledy v roce 1981. „Od té doby v objektu smuteční síně hořelo a vytopila jej i voda,“ připomněla starostka.

Rekonstrukce se navíc i prodlouží, a to do konce července. Stejně dlouho se budou i nadále smuteční obřady konat v klášterním kostele svatého Antonína Paduánského, který město zvolilo jako důstojnou náhradu na rozloučení. Zajímavostí v této souvislosti může být i fakt, že pod klášterem je podzemní krypta, kde bylo do roku 1932 pohřbeno 52 příslušníků nosticovského rodu.

Klášter město plánuje využít i v budoucnu pro rozloučení s osobnostmi, u kterých se dá očekávat velký zájem veřejnosti.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou 1,633 milionu korun. Nové budou omítky, světla, elektrorozvody čeká revize, nový mobiliář, katafalk, řečnický pult a ozvučení, u kterého spolupracují i zástupci pohřebních služeb.