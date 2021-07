Nová hala míčových sportů v Sokolovně zatím nevznikne. Stát měla v areálu Baníku a celková částka, za kterou bylo ochotné město stavět, se měla pohybovat kolem 40 milionů korun. Zastupitelé dokonce už odhlasovali uvolnění milionu na zhotovení projektové dokumentace. Vše bylo tedy připravené, ale pak přišel zádrhel, který nikdo nečekal.

Studie toho, jak by měla vypadat již stojící sportovní hala ISŠTE po modernizaci. | Foto: Archiv města

"Naše představa byla postavit novou halu za zhruba 40 milionů korun. Představy projektantů byly do 50 milionů. Jenže pak vyletěly raketově ceny stavebního materiálu a s nimi i ceny za dílo. V prvním čtvrtletí to bylo o 40 procent, ve druhém o dalších 40 procent. Nyní je situace taková, že postavit novou halu by stálo 75 milionů korun a to nám nikdo neschválí. Počkáme proto s vyhotovením projektové dokumentace až do roku 2022," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Projektanti v současné době kvůli neustále se měnícím cenám neumějí odhadnout konečnou sumu. Milion na projekt je alokovaný a město bude žádat o jeho převedení na další rok.