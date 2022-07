"Co se týče Mírové, pouze dojde k obnově řízení o stanovení dobývacího prostoru," komentoval závěry soudu místopředseda představenstva SK Radomil Gold.

Starostku Mírové Lenku Baštovou se redakci nepodařilo zastihnout. Opoziční zastupitelka Marcela Soukupová potvrdila, že těžba v Zátiší se tak verdiktem správního soudu vrací k novému přepracování. "Soud například vyhověl námitkám, že v rámci procesu nebyli přizváni všichni účastníci řízení. Rozhodnutí soudu považujeme za naše velké vítězství," poznamenala zastupitelka.

Božičany se rozrůst nemohou. Jsou obklopeny chráněnými ložisky na kaolín

Proti stanovení dobývacího prostoru, o který tam zažádala společnost Sedlecký kaolín, bylo totiž podáno hned několik odvolání. Některá byla přímo z Mírové, některá ze sousedního Jenišova, jehož se těžba také týká. Nový lom v lokalitě Zátiší má mít rozlohu přibližně 32 hektarů. Společnost už začala s přípravou napojení pozemků na hlavní silnici, zahájila přípravné práce a pokácela i několik olší a bříz. Velkou obavu mají lidé také proto, že hloubka dolu má být více než čtyřicet metrů.

V Jenišově od února zatím k posunu se SK nedošlo. "Čekáme, jak u nás dopadnou volby," konstatoval starosta Jenišova Jiří Stehlík.

V nedalekých Božičanech, kde má těžařská firma své sídlo, se mezitím rozhodlo o sanaci pozemků, které se kvůli těžbě propadají. Posledním případem je například popraskaná zeď jednoho z božičanských domů. Na místo byli přizváni odborníci, kteří měli zjistit důvod. "To nám nepřísluší hodnotit, že se někdo obrátil na znalce. Pokud někdo zjišťuje důvod vzniku prasklin na domě, má na to zcela jistě právo," reagoval Gold na dotaz ohledně tohoto případu.

Jenišovští slaví. Ministerstvo napadlo povolení pro Sedlecký kaolín

Podle starosty Božičan Miloše Kameše ovšem tento problém s SK nesouvisí. "Už jsem obdržel závěrečnou zprávu, která tuto souvislost vylučuje. Je to kvůli staré štole. Už se rozhodlo, že lokalita se bude sanovat. Tyto práce jdou přes ministerstvo životního prostředí, které bude také sanaci hradit," vysvětlil starosta Kameš.

Odpůrci těžby často poukazují na závadnost důlních vod, které podle nich obsahují zdraví škodlivé látky. "Tyto vody se čerpají do usazovacích nádrží a poté jsou vypouštěny do vod povrchových. Tyto vody ropné látky neobsahují," dodal šéf SK.

Důlní vody nyní tečou do Černého potoka. Jak doplnil starosta Božičan Kameš, těžařská firma prý v tomto systému chystá změnu. "Důlní vody už nemají být vypouštěny do Černého potoka, ale směrem do areálu Sedleckého kaolínu," uzavřel božičanský starosta.