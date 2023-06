Do poněkud složité situace se dostala soukromá onkologická ambulance, kterou stále provozuje společnost v karlovarské Libušině ulici, jíž zcela vlastní známý lékař Roman Šmucler pod hlavičkou firmy Asklepion. Vážně nemocní pacienti, kteří mohou toto centrum využívat, ale nemusejí mít obavy, že by museli za léčbou cestovat desítky kilometrů a že by jim v Karlových Varech nebylo pomoci. Postará se ně o Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary (KKN). Jak informovala mluvčí Markéta Singerová, pro onkologickou ambulanci se právě rekonstruují prostory v jednom z pavilonů, otevřít by se měla od září.