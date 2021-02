Právě on společně s několika málo kolegy začal před třemi lety sbírat podpisy v Senátu v rámci chystané ústavní žaloby. Ústavní soud dal 2. února skupině senátorů za pravdu, když zrušil některá ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

Volebním koalicím tvořeným několika stranami či hnutími bude nově stačit stejně jako jednotlivým stranám překročit pět procent hlasů. Skončit má i zvýhodňování vítěze voleb při přidělování mandátů. Rozhodnutí se dotkne už podzimních voleb.

REVOLUCE VE VOLEBNÍM ZÁKONĚ

Podle mnohých je to největší průlom ve volebním zákoně za posledních dvacet let. „Jestli jsem před těmi třemi roky počítal s takovými závěry? Jinak bych to nepodepsal. Doufal jsem, že nám dá soud za pravdu,“ říká senátor Horník. Volební zákon vstoupil v platnost v roce 2001 a diskriminoval menší politické strany především v malých krajích. V tom nejmenším, Karlovarském kraji, který Horník, zastupuje, byly disproporce nejvýraznější. Senátorům vadilo přepočítávání na jednotlivé mandáty i načítací klauzule, která znevýhodňovala rodící se koalice z menších stran.

„Celé se to spustilo v momentu, kdy jsme tehdy plánovali společnou volební kampaň s KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny. Jenomže najednou nám volební průzkumu naznačily, že bychom nepřekročili hranici 10 procent, která byla nutná. Zatímco pro jednotlivé strany je hranice 5 procent, pro koalice je to 10. Proto jsme koalici rozpustili a každý kandidoval samostatně,“ říká senátor.

SEHNAT POTŘEBNÉ HLASY NEBYLO JEDNODUCHÉ

Jenomže členové STANu se s volební situací nesmířili. „Společně s tehdejším místopředsedou Senátu Jiřím Šestákem jsme se rozhodli, že zákon napadneme u Ústavního soudu. Já byl předsedou klubu STAN v Senátu, proto figuruji na prvním místě této stížnosti. Bylo jednodušší sehnat potřebných 17 hlasů v Senátu než v Parlamentu. Jenomže ani to příliš jednoduché nebylo, málokdo to chtěl podepsat. Přiznám se, že to byly trapné momenty, když jsem některé kolegy obcházel. Trvalo nám to nakonec asi ale jen čtrnáct dní,“ vzpomíná Horník, podle něhož zřejmě situaci hodně napomohlo i to, že stížnost podepsal také právník Václav Láska a někdejší ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, kteří možná ostatním dali naději, že by žaloba mohla u ústavních soudců uspět.

ŽALOBA UPOZORŇOVALA NA NESPRAVEDLNOST

„Žalobu jsme podávali proto, že nám zákon přišel protiústavní a nespravedlivý. Nejsem právník, mé veškeré právní povědomí je postaveno na základech morálky a spravedlnosti, což zákon nesplňoval. Příklad za všechno – aby byl zvolen poslanec za ANO, stačí mu 20 tisíc hlasů od voličů, poslanec za STAN jich potřebuje dvakrát tolik. Tyto rozdíly mezi velkými a malými stranami se ještě více prohloubily v době vzniku opoziční smlouvy a jsem hrozně rád, že můžu říci, že úterkem byla „oposmlouva“ definitivně pohřbena,“ konstatuje senátor za Karlovarský kraj a dodává: „Jsem rád, že ústavní soudci jsou rozumní, že jim můžeme věřit. Je zřejmé, že jim musela dojít trpělivost, když zákon zrušili ještě před volbami, což považuji za správné. To mě hodně překvapilo. Vítám, že našli takovou odvahu a vzali to vše na svá bedra i přes varování prezidenta Miloše Zemana a některých politických stran,“ uzavírá senátor a starosta Horník.