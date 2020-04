/KOMENTÁŘ/ K téměř devadesáti požárům v lesích a na loukách vyjížděli během necelých dvou měsíců hasiči v Karlovarském kraji.

A ve většině případů stojí za požáry lidský faktor. Někteří si totiž neuvědomují, že v přírodě platí jiná pravidla. Své o tom mohou vyprávět například v Milíkově. V jednom týdnu tady vyjížděli hasiči k sedmi událostem požáru lesa. Hasiči (klobouk dolů před nimi) ve výstroji vážící několik kilo, s hadicemi a rouškami museli zdolat kopce, které má člověk problém vyjít v kraťasech a tílku. Po několika hodinách takového hašení toho měli chlapi ´plné kecky´ a po týdnu nepřetržitých výjezdů, kdy dobráci neznali nic jiného než zaměstnání a hašení, se modlili, aby zpráva v mobilu byla jen od manželky. A to jen kvůli nezodpovědnosti a bezohlednosti lidí, kteří si neuvědomují, že odhozený nedopalek nebo opečený buřtíček v suchém lese způsobí požár, ke kterému musí vyjíždět patnáct jednotek, a dokonce i vzlétnout vrtulník s bambi vakem. A co víc, oheň může prohořívat a zaměstnávat hasiče stále dokola i několik dní. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že zákaz rozdělávání ohňů v přírodě nestačí, a navrhují vydat zákaz vstupu do lesů. Nemuselo by ale dojít k tak tvrdému a nekompromisnímu řešení. Abychom si dál mohli užívat nádherné přírody, stačí jediné: začít konečně používat zdravý rozum.