Prestižním oceněním Projekt roku Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Agentury pro podnikání a inovace se může pyšnit zrekonstruovaná stáčírna léčivých vod v Mariánských Lázních. Projekt podpořily evropské fondy.

Zleva: Náměstek ministra MPO Marian Piecha, ředitel BHMW Vojtěch Milko, Hana Mrázková z Agentury pro podnikání a inovace a ekonomický ředitel BHMW Ondřej Chrt s oceněním za zrekonstruování stáčírny v Mariánských Lázních. | Foto: Foto: BHMW

„Je to pro nás velká čest a zadostiučinění. Hlavně pro všechny, kteří se na rekonstrukci podíleli, a to doslova ve dne v noci, v třeskuté zimě i ve vedru,“ řekl ředitel BHMW Vojtěch Milko. Stáčírnu v Mariánských Lázních koupila firma před lety jako ruinu, kterou musela od základu opravit. „Stáčírna se nachází v nádherné budově v přímé blízkosti kolonády a ještě před třemi lety z ní byl brownfield. Kompletně jsme zrekonstruovali celou budovu, upravili okolní prostředí, investovali do linky na stáčení vod a dalších nezbytností, abychom mohli stáčírnu opět probudit k životu. Velké díky patří i městu Mariánské Lázně, že nám dalo důvěru,“ uvedl Vojtěch Milko. Právě s městem, které vlastnilo práva na stáčení a ochranné známky, našla firma společnou řeč a oba subjekty se staly partnery.