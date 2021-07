OBRAZEM: Stanice pro záchranu živočichů Soos je stále v pohotovosti

Stanice pro záchranu živočichů Soos se chce zapojit do výzvy ministerstva životního prostředí k rekonstrukci záchranných stanic, která by měly vyjít v příštím roce. Když vše dobře dopadne, mohly by se prostory zvířecí ošetřovny proměnit k nepoznání.

V příštím roce vyjde na Ministerstvu životního prostředí výzva k rekonstrukci záchranných stanic. Stanice pro záchranu živočichů Soos se chce také připojit. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Stanice není v dobré kondici, tak se do výzvy chceme určitě přihlásit. Podporu nám slíbilo i město Františkovy Lázně, které doplatí část, kterou dotace nepokryje, což bude dvacet procent," říká Zdeněk Soukup, správce Národní přírodní rezervace Soos. Pokud vyjde plánovaný záměr, záchranná stanice se změní k nepoznání. „Určitě by měla mít vybavenou ošetřovnu, kterou bude pravidelně navštěvovat veterinář, a hospity pro operovaná zvířata. Potom bychom chtěli udělat prostor pro malou léčebnu, kde bychom zraněná zvířata léčili. Také rozhodně potřebujeme nové voliéry pro trvale handicapovaná zvířata, to znamená, že tady vznikne krásná parazoo, která bude sloužit jak k edukaci dětí, tak se stane oblíbeným vyhledávaným turistickým místem," vysvětluje správce Soosu.