Kulatých 90 let oslavil Stanislav Habart z Chebu. Mnoho let pracoval jako řidič sanitky a vozil pacienty na různá vyšetření.

Stanislav Habart oslavil své kulatiny se svými nejbližšími. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Přesný recept na to, jak se dožít vysokého věku, nemám. Člověk si nesmí věk připouštět a vůbec na to nesmí myslet a důležité je, aby byl spokojený,“ smál se jubilant. Dvacet let prožil v manželském svazku s Dagmar Pekárkovou, nechali si každý své příjmení. Žena mu odešla před téměř třemi lety na věčný odpočinek. I tak Stanislav neztrácí smysl pro humor. „Velmi rád mám vtipy, vyprávěl jsem je i své ženě, nyní je vyprávím přátelům. Hodně z nich jsem pochytal, když jsem vozil sanitkou pacienty na vyšetření. Alespoň tak se může člověk smát a mít radost ze života. Dodnes se dívám i na televizní pořady, kde si lidé vypráví hodně vtipů, a směji se spolu s nimi,“ poznamenal Stanislav Habart.