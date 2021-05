Františkovy Lázně zahajují sezonu 15. května. Je už jasné, jak bude vypadat? A co další kulturní akce ve městě?

Co se týká zahájení lázeňské sezony, jsme připraveni od minimalistické až po maximální verzi. Tu maximální víceméně zapomínám a nepředpokládám, že nám zde zahraje Čechomor, jak bylo původně naplánováno. Minimalistická je pro nás taková, že se uskuteční Mše svatá a žehnání pramenů. Jsme připraveni, že všechno budeme přenášet on-line. Maximum v této době je v současné době Mše svatá s určitým počtem lidí, poté svěcení pramenů s veřejností. Samozřejmě s žádným velkým průvodem, ale v duchu loňského roku, kdy jsme měli povolených sto lidí. Na páteční odpoledne bylo původně naplánováno ZUŠ open. Nyní uvažujeme o tom, že v případě nějakého uvolnění, bychom tuto akci přesunuli na sobotu odpoledne a následně nasadili dvě menší kapely. Takový program by byl spíše pro relax místních lidí, než abychom akci nafukovali. Větší kapely by určitě nezahrály, nebyli bychom schopni při větším počtu návštěvníků udělat potřebná opatření. Pokud se budeme bavit o dalších kulturních akcích, ty chystáme už od podzimu. Měli jsme připravený kompletní program od 30. dubna, kdy jsme chtěli začínat čarodějnicemi, které jsme samozřejmě zrušili. Na 1. máje měly do města dorazit veterány a společně s tím se měl uskutečnit Wine & Food Fresh festival, i ten jsme přesunuli. Od 15. května máme sestavený program až do půlky října. Je to náš loňský projekt hudBADoulic, který doplňujeme velkými akcemi jako je Mezinárodní festival kresleného humoru a dalšími. Rozjednáno máme spoustu zajímavých kapel, ale bude záležet na tom, co nám omezení dovolí. Kromě těch tradičních zařazujeme nový festival Klíčová dírka. Je věnován dětem bojujícím s rakovinou. Podstatou projektu je šablona klíčové dírky a děti namalují to, co by chtěly vidět touto klíčovou dírkou. Mělo by jít o další zpestření a také upozornění, že jsou některé věci, které by se měly řešit víc, než se řeší. Doufám, že to bude mít efekt, který očekáváme. Chtěli bychom, aby si děti nejen pohrály, ale abychom u nich i eliminovali asociační aspekty.

Pandemií trpí cestovní ruch. Má město nějaké programy, kterými by po uvolnění přilákalo turisty?

Už v loňském roce jsme utvořili pracovní skupinu lidí z infocentra, městského úřadu a podnikatelů. Spolupracují spolu už téměř rok. Jsme připraveni udělat maximum, aby restart byl co nejrychlejší. Myslím, že jsme připraveni dobře. Nyní čekáme v podstatě jen na moment, kdy se řekne: ano, můžete pustit české samoplátce, ano můžete pustit německé klienty. Na všechno jsme schopni rychle reagovat. Uvolnili jsme asi 650 tisíc korun na propagaci města. Předělali jsme webové stránky, zaměřili jsme se na internetový svět. Chtěli jsme odstartovat už 1. dubna, postupně to ale kvůli současným opatřením odsouváme. Kampaň je nicméně už odstartovaná, její součástí jsou i naše sociální sítě. Komunikujeme, aby postcovidový syndrom byl zařazen do úhradové vyhlášky. Žádáme ministra zdravotnictví, aby se svou skupinou MeSes projednali způsob uvolnění samoplátců. Máme příslib, že samoplátci ano, ale za podmínek, že prodělali v uplynulých 90 dnech covid nebo jsou očkovaní a samozřejmě testovaní. S tím všichni počítáme, ale pořád nám chybí skupina samoplátců, kteří čekají na týdenní či čtrnáctidenní pobyty a covid prodělali na podzim. Rádi by svoje fyzické a psychické zdraví srovnali. Podle mého názoru na ministerstvu stále úplně nechápou, že vliv pandemie na populaci je, co se týká psychiky obrovský, a že můžeme nabídnout opravdu rekonvalescenci. Děláme všechny možné kroky. Uvidíme, co se nám povede. Františkovy Lázně mají obrovský potenciál, byť jsou neskutečně zasažené pandemií, díky svému zaměření na lázeňství a cestovní ruch. Chybí nám samozřejmě zahraniční klientela, ale jsme schopni přilákat velmi dobře i tuzemskou. Ukázalo se, že jsme schopni se zkoncentrovat a restartoval co nejrychleji. Už loni v dubnu jsme začali koordinovat všechny svoje aktivity a díky tomu jsme zachránili alespoň čtyři měsíce z této sezóny. Což pro nás znamenalo menší riziko úpadku podnikatelů. Dneska máme za sebou některá jednání a dá se říct, že po uvolnění opatření budeme schopni velmi rychle nastartovat veškeré služby ve městě. Nejsme závislí na ruské klientele, tedy se na nás neprojeví současná mezinárodní situace, naopak máme velký potenciál pro klientelu z Čech, což nám loňský rok jasně ukázal.

Opusťme teď na chvíli cestovní ruch. Město několik let vyjednávalo s Ředitelstvím silnic a dálnic o zvýšení bezpečnosti na obchvatu Františkových Lázní. Povedlo se?

Podařilo se dojednat úpravy na silnici I/21 z Chebu na Vojtanov a Aš. Prosadili jsme dva kruhové objezdy a dokončujeme práce pro stavební povolení pro podchod. Máme jej už od roku 2017 v územním rozhodnutí, vznikne z ulice Žírovická, pod silnicí I/21 směr Žírovice a Soos. Žírovice jsou rychle expandující městskou čtvrtí a s návštěvníky přírodní rezervace je tato pěší a cyklotrasa velmi využívána. Po silnice I/21 denně projede zhruba patnáct tisíc vozidel a křížení s cyklostezkou je tedy nutné vyřešit. Stavební řízení v současné době běží a já doufám, že v červnu či červenci budeme mít stavební povolení. Co se týká kruhových objezdů. Jeden bude vybudován na křižovatce Aleje u čerpací stanice, druhý pak na křížení s ulicemi Družstevní a Žírovická. Předpokládáme, že jeden bude hotový příští rok, druhý pak v roce 2023. Všechny tyto stavby ale považuji za začátek úprav na této komunikace. Zpracováno bylo ještě několik bezpečnostních zásahů, vše ale musí být projednáváno postupně.

Když se ohlédnete několik let zpět. Co se ve Františkových Lázních podařilo?

Projektů je víc. Radost mám ze všech, které nějakým způsobem zasahují do životního prostředí a věcí s tím spojených. Mým dlouhodobým cílem je karbon neutrální město. Směřujeme na to i další projekty, které v současné době řešíme a řešit budeme. Jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že Františkovy Lázně mají být nejčistějším městem v republice. Měla by to být jejich devíza. Mám radost z revitalizací některých parků, které se uskutečnily nebo se na nich pracuje. Ač se to nezdá, jsou to velmi nákladné věci. Podařilo se nám částečně upravit park Amerika novými cestami, kompletně revitalizovat Wiedermannův park či Městské sady. V současné době pracujeme na našem největším projektu v oblasti zeleně, který jsme odstartovali před dvěma měsíci. Jedná se o revitalizaci sedmnácti ploch ve městě. Tou největší jsou Sady Bedřicha Smetany, tam dojde k největším úpravám, zbylé jsou menší parky kolem školek, sídlišť a podobně. I tam by mělo dojít ke kompletním revitalizacím jak vyšších pater zeleně, tak keřových a travnatých ploch. Je to projekt za více než třicet milionů korun a povedlo se nám sehnat pětaosmdesát procent dotace ze Státního fondu životního prostředí. Po projektu Milovice jde, co se týká zeleně, o největší projekt v republice. Jeho kolem je zajištění udržitelnosti parku pro další generace, lepší zádrž vody a vyšší biodiverzitu. K té poslouží i velké množství budek a krmítek, které bychom rádi instalovali s dětmi ze ZŠ. Další projekt, kterého si cením, je Brána do nitra země, což je záležitost nového centra na Soosu a otevření historické štoly pod sopkou Komorní Hůrka. Šlo o projekt za dvacet milionů korun s devadesátiprocentní dotací. V současné době pracujeme na dobudování zázemí u Komorní Hůrky pro její otevření pro širokou veřejnost. Doufám, že vše zvládneme nejpozději do podzimu.

A jaké projekty chystáte do budoucna?

Zahájili jsme stavbu cyklostezky na Komorní hůrku. Je už ve výstavbě. Vyjde na zhruba šestnáct milionů korun. Osmdesát procent nákladů pokryje získaná dotace. Největší investiční akcí pro letošní rok je revitalizace františkolázeňské výtopny, kde počítáme zhruba s osmdesátimilionovým projektem a i zde máme potvrzenou 65% dotaci. Projednáváme připojení Františkových Lázní k „Paktu primátorů a starostů za klima“, což je evropské společenství, kde se hlásíme ke snižování emisních zatížení a lepší ochraně životního prostředí. To je ta cesta ke zmíněné karbonové neutralitě města, a do budoucna možnému nabídnutí klimatických lázní. V rámci paktu řešíme projekty jako elektromobilita, chytrá městská řešení, ale také přidružené záležitosti, které se týkají františkolázeňské výtopny. Zde v současné době projektujeme úpravu skladovací haly uhlí na skleník pro pěstování původních lázeňských květin. Měli bychom tam mít téměř 2500 metrů čtverečních pěstební plochy pro naši potřeb. Ono se to nezdá, ale každý rok sázíme do městských záhonů přes padesát tisíc kytek. Pokud si je budeme umět předpěstovat sami, zlevníme údržbu těchto ploch. Projednáváme i podporu Státního fondu životního prostředí ohledně parku Amerika, abychom byli schopni i tuto přírodní rezervaci udělat aktivním parkem. Hovoříme ale o částkách sto milionů korun a vyšších. Budeme muset akci hodně rozfázovat.