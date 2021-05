Zdědili jste dlouholetý problém, vyřešit havarijní stav radnice. Před lety se rozhodlo, že město nebude stavět nové správní centrum, ale opraví současnou budovu. V jaké fázi jsou práce?

V současné době je vybrán projektant. První výběrové řízení jsme kvůli námitkám neúspěšného zájemce zrušili a vypsali nové. Druhou výzvu jsme využili k tomu jít moderní době naproti a požadovali jsme i zkonstruování počítačových 3D modelů. Je pravda, že projektovou dokumentaci to mírně prodražilo, ale podařilo se ji vysoutěžit za přijatelnou částku patnáct milionů korun. Samotná rekonstrukce je odhadována na čtvrt miliardy korun. Zhotovitel má nyní 560 dní na sestavení celé dokumentace, čímž se posouváme do září příštího roku. Počítám s tím, že všechno včetně stavebního povolení, bude připraveno tak, aby následné zastupitelstvo mohlo na jednom ze svých prvních jednání odsouhlasit stavitele.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkDalším projektem, do kterého se chcete pustit, je přebudování dlouhodobě opuštěné budovy Taormina na byty. Jak to vypadá tady?

Máme hotovou studii proveditelnosti. Odhaduje se, že by v Taormině mělo vzniknout dvacet až pětadvacet bytů. Ještě jsme ale nepřistoupili ani k vypracování projektové dokumentace, protože není vyřešená situace s okolními pozemky. Přístupová cesta k objektu totiž neleží v majetku města. Snažíme se to vyřídit. Majitel pozemku je ze zahraničí a na území České republiky se nezdržuje. Komunikace je velice obtížná.

Když zrekapitulujete působení Pirátů na radnici. Co považujete za úspěch?

Nejvíc jsou vždycky vidět největší investice. Já osobně mám radost i z těch menších věcí, například když pomáhám něco zařizovat jednotlivým občanům. To mi dobíjí baterky. Kdybych měl vyjmenovat ty hlavní věci, určitě je to městská hromadná doprava, byť s ekologičností a trolejbusy jde ruku v ruce i zvýšení nákladů. To je logická věc, vždycky budou autobusy levnější než trolejbusy. Ale máme nové stroje, moderní odbavovací systém, nyní se snažíme o rekonstrukci trolejí a měnírny. Zrekonstruovali jsme zimní stadion, který to potřeboval. Nyní mám velkou radost z rekonstrukce domu Chopin, i když trvalo dlouho, než jsme se do toho pustili. Čeká nás rekonstrukce radnice. A rád bych cíle posunoval dál. Letos chceme dodělat jednu z našich priorit, a to nabídnout individuální plochy pro výstavbu rodinných domů. Máme dvě lokality, kde vznikne celkem 65 parcel. Menší s patnácti parcelami bychom rádi připravili už letos, aby se příští rok mohly začít prodávat. Z drobnějších věcí mě těší to, že město komunikuje s občany. Zavedli jsme městský zpravodaj, pravidelně se koná káva se starostou, abych je informoval. To je ale jen třešničkou na dortu, protože se snažím s občany komunikovat pravidelně a odpovídat i prostřednictvím sociálních sítí. Kdokoli za mnou s něčím přijde, neodmítnu ho. Komunikace je ve veřejné správě základ. Jsem rád, že se nám podařilo prosadit participativní rozpočet. Podle mého je to dobrá věc. Předloňský ročník byl zkušební a uvolnili jsme půl milionu korun. Občané zřejmě nevěděli, co od toho čekat, sešlo se pět projektů. Nakonec byly čtyři realizovány. Letos je alokace na jeden milion korun a projektů se nám sešlo třiadvacet. Nyní jsou hodnoceny našimi úředníky a následně budou občané rozhodovat o tom, které by chtěli realizovat.

Co vás naopak mrzí?

Nemyslím si, že by bylo něco, pro jehož realizaci bychom neudělali všechno, co jsme mohli. Některé projekty tlačíme před sebou, ale nezapomínáme na ně. Pravidelně děláme kontrolu svého programového prohlášení. Mrzí mě, ale mohu říct, že jsme pro to udělali mnoho, že se nám nepodařilo nalákat do města nové zubaře. Přestože jsme vyhlásili dotační titul pro nové stomatology ve městě, nabízíme milion korun za splnění triviálních podmínek, nikam se to neposunulo. Měl jsem sice jednání s několika možnými lékaři, ale nikam to nevedlo. A také mě mrzí to, že v loňském roce jsme nebyli dostatečně důrazní v prosazování naší představy o rekonstrukci parkového chodníku moderní technologií. Ustoupili jsme památkářům a chodník bude mlatový. Beru to jako poučení do budoucnosti. Někdy je prostě potřeba se za svou pravdu více prát.