„Je to úžasný úspěch. Je to ukázka ocenění naší práce v opozici, kdy jsme se snažili řadu věcí prosadit a občané to tak asi i pochopili, a proto nás nejspíše volili. Na druhé straně je třeba si i přiznat, že tento výsledek je situací celkově ve státě. Co si budeme povídat, takže i to nám hlasy přidalo. Chceme našim voličům opravdu moc poděkovat, že nám vyjádřili tak velkou podporu a myslím, že můžeme ubezpečit i ostatní, kteří nás nevolili, že budeme určitě pracovat ve prospěch města, protože to je především naše hlavní krédo. Město máme rádi a musíme pro něho pracovat ze všech sil,“ uvedl Vrba těsně po volbách, v nichž ANO 2011 získalo v Chebu 37,1 procenta hlasů a suverénně zvítězilo.