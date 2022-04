Snaží se alespoň částečně zabránit lžím a dezinformacím, které se týkají pomoci ukrajinským uprchlíkům v Mariánských Lázních a okolí. „Ach jo… Obvykle nezačínám příspěvek citoslovcem, ale tentokrát je to třeba. Když dřív někdo lhal, říkalo se tomu lhaní. Dnes je moderní tuto záležitost označovat jako dezinformace, ale podstata je pořád stejná a účel je celkem jasný. Jde o to přiklonit si na svou stranu více lidí a sázet přitom na to, že si informace stejně málokdo ověřuje,“ sděluje s tím, že poukazuje na dřívější boj proti dezinformacím ohledně covidu. „Teď je populární téma uprchlíků. Budu jmenovat tři neuvěřitelné příklady za všechny, a to z mé vlastní zkušenosti během konverzací se třemi nejmenovanými dámami. První tvrzení pisatelky zní, že uprchlíci nic neplatí v obchodech. Stačí říct, že je z Ukrajiny a může si vzít, co chce,“ popisuje příklad hoaxu.