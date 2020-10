Druhé kolo senátních voleb začne v části Chebska a Tachovska dnes od 14 hodin. Lidé budou svým hlasem rozhodovat o tom, kdo na dalších šest let usedne v senátorském křesle pro volební obvod 3 Cheb, kam spadá i Tachovsko.

Druhé kolo senátních voleb startuje v části chebského a tachovského okresu dnes od 14 hodin. | Foto: Deník / Jan Buriánek

O hlasy bojuje současný místostarosta města Chebu Miroslav Plevný, který kandiduje za STAN, a starostka Velké Hleďsebe Jaroslava Brožová Lampertová, která kandiduje za hnutí ANO. V prvním kole získal Miroslav Plevný celkem 27,4 % hlasů. Jeho protikandidátka pak 17,24 % hlasů. Volební lístky obdrží voliči přímo ve svých okrscích. Dnes se dá volit až do 22 hodin. Kdo to nestihne, může se k volebním urnám vydat ještě zítra od 8 do 14 hodin.