Propuštění stovek lidí z důvodu útlumu těžby na Sokolovsku v souvislosti s emisními povolenkami bylo jedním z hlavních témat, kvůli kterému do Karlovarského kraje včera přijel premiér Andrej Babiš spolu s ministry Karlem Havlíčkem a Janou Maláčovou. Starostové měst a obcí se obávají ekonomického a sociálního kolapsu v regionu.

V něm těží uhlí společnost Sokolovská uhelná, která se kromě teplárenství zabývá i výrobou elektřiny. Je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji a chystá propuštění 800 pracovníků.

„Emisní povolenky drtí celou řadu společností. Nejsou to jen teplárenské firmy. Je to dlouhodobý problém. S vedením společnosti se budeme nyní potkávat a pracovat na řešení problému,“ řekl Karel Havlíček.

Stát si však podle něj nesmí dovolit kompenzovat ceny emisních povolenek.

„Vymyslela je Evropská unie. Musíme si nyní vyjasnit pozice a spočítat, jak to je. Musíme to udělat rychle. Času je málo,“ řekl premiér. Přítomní se shodli na tom, že moc variant není. Prakticky pouze dvě. Buď stovky zaměstnanců Sokolovská uhelná nepropustí, nebo je propustí a stát se o ně musí postarat. Sokolovská uhelná a další společnosti by zřejmě uvítaly, kdyby získaly výjimku z emisních povolenek. Vzhledem k tomu, že jde o celoevropskou regulaci, je to nepravděpodobné. V roce 2018 zaplatila Sokolovská uhelná za emisní povolenky 1,5 miliardy korun. Letos by to mohlo být mnohem víc. A to především kvůli rostoucím cenám za ně a slabé koruně.

Teplo však bude i přes případné propouštění firma dodávat dál. „Lidé nemusí mít strach, že by přestali mít teplo. Připravujeme projekty na bázi zemního plynu, který nahradí uhlí,“ řekl za Sokolovskou uhelnou Jaroslav Rokos.

Samotná firma v současnosti začala šetřit. V minulosti sponzorovala kulturní a společenský život v kraji. Nyní sponzoring stahuje, což naposledy pocítil fotbalový klub v Sokolově, který opouští 2. ligu.