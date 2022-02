Text je svého druhu obžalobou VŠECH předchozích vedení kraje a jejich (pseudo)strategií. Měli by se zodpovídat z rozpočtového chuligánství, protože tvrdili, ve všech svých tzv. Protidrogových projektech, že povedou k redukci závislostního chování, k redukci následků. (když jsem na těch komisích říkal, že tudy cesta nevede, byl jsem za to vyobcován).

Karlovarský kraj, stejně jako jiné, utratil za různé, takzvané „studie“, statisíce korun, ale problémy se závislostmi jsou stále na stejné úrovni. Tedy OHROMNÉ.

Poté, co se takzvaným neziskovým organizacím podařilo vyřadit z komunikace psychiatrické ordinace, které se jako jediné věnovaly léčbě závislostí, poté, co s „velkou slávou“ začali úřadovat různí tzv. koordinátoři, či dokonce „specialisté“, se v praxi nestalo vůbec nic. Vlastně něco ano. Tučným písmem si autoři studie stěžují, že jim psychiatři chybí….( nikdo jim nebránil psychiatry oslovit, nakonec je všechny pěkně seřadili do závěrečné tabulky…)

Protialkoholní záchytka stále nemá svého psychiatra a jde o dysfunkční těleso, vhodné jen pro čerpání dotací třeba na „zodolnění budovy“ v Sokolově.

Různé tzv. neziskové organizace, parazitující na tématu a čerpající různé dotace, se verbálně snaží vypadat, jako že problém závislosti řeší, ve skutečnosti však jen pěkně mluví a píšou…

Analýza stavu drogové scény popudila psychiatry i představitele Sokolova

Zpráva o 140 stránkách mluví za vše – mnoho zbytečných slov, jejich výsledkem bude další čerpá í dalších peněz na různé „projekty“ (třeba uváděné „aktivizační služby“…co to, proboha je? V situaci, kdy roste počet lidí závislých na alkoholu… to budou sborově aktivizovat a zpívat nepije, nepijte?…).

Kraj se opět snaží jen vypadat hezky (máme studii, vivat!), ale skutek utek.

Nakonec i zpráva od VZP, kterou studie (ani se mi nechce to slovo používat cituje říká, že psychiatrů je málo. Přitom KK byl tzv. pilotním projektem (taky hrozné sousloví, pilotní projekty, to se mi otevírá kudla v kapse), utraceno více než 20 milionů…

Otravuje mě, když neustále je zmiňován tzv. Fokus z Mladé Boleslavi, se všemi kydy a floskulemi (str. 135), jinak mistr v čerpání a parazitování. Ve skutečnosti nedělají pro pacienty nic. Kde jsou ty výsledky, o kterých se více jak 10 let v souvislosti s Fokusem píše? Konkrétní výsledek je, že, v rozporu se svými studiemi, se ani Fokus, ani ostatní „čerpadláři“ o skutečně nemocné nezajímají, pokud ano, tak spolupráci ukončí při první příležitosti (například – my vám poradíme, jak máte žít, ale nejdřív se musíte vyléčit…kde? No to je vaše věc)

Stav léčby závislostí je tristní. Pacienti se obracejí na nás, psychiatry, ale my jsme byli z procesu (nejenom krajem) vyloučeni. Máme nejmenší úhrady za práci nejenom z psychiatrické oblasti (Fokusy mají o 22 procent větší úhradu za bod…), ale v celé medicíně. Psychiatry nikdo nechce financovat…

Osobně jsem za posledních 20 let nabízel své služby (z toho 2x v rámci protidrogové komise – to byl nejhorší lidský a profesní zážitek – taková hromada ztraceného času a plků, řečí….), ale bez úspěchu. Místo OPRAVDOVÉ, SKUTEČNÉ práce kraj utrácel za nesmysly typu „protidrogového vlaku“ ….

Je to vážně k ničemu. Kraj nikdy nebude natolik dospělý, aby začal dělat to, co má v popisu práce – zajistit pro své obyvatele pořádné služby.

Když nejsou zubaři, praktici, gynekologové….koho zajímá člověk závislý na alkoholu nebo pervitinu? Krajské rozhodně ne.

Karel Moravec