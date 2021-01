Nemocnice v Chebu nezanedbala lékařskou péči. Takové jsou závěry interního šetření, které nařídilo vedení Karlovarské krajské nemocnice (KKN) kvůli informacím, jež médiím poskytl před několika dny primář chebské interny Stanislav Adamec.

KAPACITY JSOU V CHEBU VYČERPÁNY

Uvedl, že kapacity nemocnice jsou vyčerpány a že lékaři musejí volit, jakého pacienta ošetří. „Interním šetřením bylo zjištěno, že všem pacientům v nemocnici v Chebu byla poskytnuta zdravotní péče v souladu se současnými poznatky lékařské vědya nedošlo k žádnému poškození zdraví ani úmrtí,“ uvedl Josef Mašek, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice, pod niž chebská nemocnice spolu s karlovarskou patří.

Primář Adamec se o závěrech šetření dozvěděl až díky redakci Deníku. „Postupovali jsme tak, jak to situace vyžadovala. Upozornili jsme na problém s kapacitami, které v té době zkrátka docházely. Stav se od té doby ale nezlepšil,“ konstatoval primář chebské interny.

Že je situace opravdu velmi vážná, potvrzují i mluvčí KKN Vladislav Podracký a mluvčí soukromých nemocnic v Sokolově a Ostrově Markéta Singerová. Všichni tři se shodují, že síly zdravotníkům s neustálým přísunem nových a nových covidních pacientů už pomalu docházejí.

Navíc už v nemocnicích není co přeměňovat na covidní lůžka. „Oddělení JIP včetně oddělení ARO máme naplněné. Docházejí nám navíc ventilátory. Právě čekáme na jeden z Karlových Varů,“ poznamenal v pondělí dopoledne primář Adamec.

Neustále se řeší transporty covidních pacientů, a to nejen na území Karlovarského kraje, ale i mimo něj. Jenomže převoz do vzdálenějších nemocnic není vůbec bez rizika. „Někteří pacienti ani nejsou transportu schopni. O víkendu jsme překládali jednu pacientku do Českých Budějovic. Po pětihodinové cestě tam nedojela právě v dobrém stavu. Celý víkend k nám přijížděli další a další pacienti, kteří na tom nebyli právě dobře. Teď řešíme převoz dalších. Uvidíme, co nám řekne centrální koordinátor. Je toho opravdu hodně a bohužel to neubývá,“ konstatoval Adamec.

NA PŘEVOZY BUDE MOŽNÁ VRTULNÍK

V rámci transportu covidních pacientů přichází ale jedna naděje. Ve hře je totiž vrtulník od armády. Zdravotníci leteckou přepravu nepreferují proto, že dezinfekce vrtulníku by zabrala několik hodin. Odstavený stroj na tak dlouhou dobu si ale nemohou dovolit. „Vrtulník od armády by byla opravdu velká pomoc. Pokud nyní vyjede lékař s pacientem do jiné nemocnice standardně sanitkou, není výjimkou, že mu to zabere i celou směnu,“ podotkl primář.

Každá síla bude totiž v Chebu potřeba. Podle Adamce se navíc covid- -19 začal šířit v jednom chebském domově pro seniory, odkud už převezli do chebské nemocnice jednu pacientku. Není proto vyloučené, že přibudou další včetně nakaženého personálu.

CHEBSKÉ NEMOCNICI POMÁHÁ SOKOLOVSKÁ

Nemocnici v Chebu značně pomáhá ta v Sokolově. Právě sem nejčastěji přepravují pacienty, pro něž už není v Chebu místo. Jenomže i v sokolovské nemocnici kapacity a síly zdravotníků docházejí.

„Naše oddělení JIP je úplně plné, všechny ventilátory jsou v provozu. Minulý týden to bylo hodně napjaté. Proto jsme o víkendu začali pracovat na dalších deseti lůžkách pro standardní covidní pacienty, která jsme uvolnili na chirurgii I. Velmi intenzivně, opravdu velmi intenzivně teď pomáháme chebské nemocnici. Máme toho až nad hlavu. Lehce nám stoupla nemocnost personálu, který se už potýká s únavou. Bohužel ale nevidíme konec této krize,“ uvedla mluvčí Singerová.

NEMOCNICE NYNÍ ŘEŠÍ DOPAD VÁNOC

Jak s trochou ironie konstatoval primář Adamec, zdravotníci si teď právě vychutnávají Vánoce – tedy nápor pacientů, kteří se nakazili kvůli svátkům. Podle Podrackého kapacity v nemocnicích skutečně došly. „V karlovarské nemocnici ji můžeme navýšit jen už o poslední tři lůžka. Došli jsme k hranici. Stále řešíme transporty několika pacientů, situace se mění doslova z minuty na minutu,“ uzavřel mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.