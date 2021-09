„Rada města schválila 26. srpna základní podmínky zadávacího řízení. Předpokládáme, že soutěž na zhotovitele proběhne do konce roku,“ říká místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.

Zbrusu nový skatepark navrhlo renomované studio, které se v České republice řadí mezi špičky. „Pro nás je to záruka kvality, protože dělají realizace tohoto druhu na vysoké úrovni,“ sděluje starosta Chebu Antonín Jalovec.

Základem stavby skateparku má být betonová plocha. „Je speciálně tvarovaná, takže by se tím měly eliminovat různé zvukové efekty. Budou do ní zakomponované jednotlivé překážky. Těší nás, že se nebude kácet žádný strom, protože samotné stromy jsou do plochy integrované, což je velmi progresivní. Díky tomu bude v místě skateparku v létě i částečný stín, což je také velký benefit. Navíc tam bude fontána. Tento vodní prvek na levém břehu rozhodně scházel a bude dokonce sloužit i jako překážka,“ vysvětluje.

Podle starostových slov bude místo pro dětské skotačení bezpečné. „Díky tomu, že plánované překážky nejsou velké, masivní a kovové, nějaké nebezpečí tam nehrozí. Navíc tyto typy parků se dají kromě samotných skatů využívat i pro různé koloběžky. Zábavu v něm najdou i menší děti a celý areál má svého správce, tak ohledně bezpečnosti strach nemám,“ dodává starosta Jalovec.

Když vše půjde podle plánu začne se stavět na přelomu března a dubna příštího roku a hotovo by mělo být do konce srpna příštího roku. Celá investice na zhotovení nového skateparku se vyšplhá přibližně na dvanáct milionů korun.