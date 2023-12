"V nadmořské výšce nad 700 metrů zůstane ležet sníh. Pod ní budou Vánoce s blátem. V pátek připadne na horách 10 až 15 centimetrů nového sněhu. O víkendu přijdou ale i tam dešťové přeháňky. V nižších polohách pak bude tři až pět stupňů Celsia a sníh bude mizet. Vánoční obleva je notoricky známá věc která se nedá okecat ani obejít. Náš západní region se řadí k přímořské oblasti, zbytek republiky je takzvaná pevninská," říká pozorovatel počasí z klimatologické stanice v Šindelové Rudolf Kovařík . Ten sleduje počasí půl století a udělal si za tu to dobu statistiku bílých Vánoc. V nadmořské výšce 600 metrů jsou podle něj bílé Vánoce za deset let pouze čtyřikrát, v Karlových Varech stěží třikrát. Na Božím Daru prý mají podle statistik bílé Vánoce šestkrát během posledních deseti let.

Studená fronta se vrátí v pondělí večer. Během úterý a středy se ochladí a na horách bude sněžit, což jistě ocení zejména lyžaři. Na co si podle meteorologů musejí dát pozor řidiči i lidé bydlící v zalesněných oblastech je vítr. "Ten bude zesilovat v nárazech až na 70 a 90 kilometrů v hodině. Může se tak stát, že v řadě oblastí budou lidé opět bez elektřiny. V předvánočním shonu tak může obleva přinést radost snad jen řidičům. Ti si mohou v horských oblastech pohodlně zaparkovat a ne jako při nedávné sněhové nadílce, kdy nebylo možné zaparkovat například v Nejdku u tamního supermarketu. Bylo tam tolik sněhu, že nebylo kam jej odklízet," dodal Kovařík.

S rozmary počasí se snaží bojovat vlekaři v regionu. V Bublavě připravili lyžování i během tohoto víkendu. V provozu bude červená sjezdovka a dětský park. K dispozici bude škola lyžování, ski bar, půjčovna lyží a snowboardů. V pátek je plánovaný provoz od 9 do 17, v sobotu od 9 do 20 a na Štědrý den se pojede od 9 do 14 hodin.

Největší lyžařský areál v Krušných horách, Skiareál Klínovec, je otevřen denně od 9 do 16 hodin. Severní strana Klínovce je pro podle vlekařů stále perfektně připravena. "Neváhejte a přijeďte si zalyžovat, využít můžete naše bezplatná parkoviště v těsné blízkosti lanové dráhy Dámská a CineStar Express. Pro aktuální informace nadále sledujte naše stránky. O změnách tam budeme lyžaře neprodleně informovat. Na Štědrý den bude zkrácená doba provozu do 13 hodin. O zprovoznění zbylých částí budeme průběžně informovat," konstatují vlekaři z Klínovce. Chybět tam nebude ani večerní lyžování, a to od 25. prosince až do konce roku každý den od 18 do 21 hodin.