Na prázdniny k babičce do Čech přijeli Martin Weis se synem Oliverem, kteří žijí v Londýně. Zavítali na hrad Loket a pan Martin se stal jubilejním návštěvníkem.

Stotisící návštěvník hradu Lokte přijel se synem až z Londýna | Foto: Foto: Hrad Loket

Hrad Loket přivítal svého jubilanta, letošního stotisícího návštěvníka hradu. Ve čtvrtek se jím stal Martin Weis se synem Oliverem. „Tatínek Olivera pochází z našeho regionu, z nedalekého města Chodova. Na hrad zavítali oba již podruhé, poprvé zde byli v předkovidovém období, a konečně se jim podařilo přijet na prázdniny k babičce do Čech a jít si užít plnými doušky hrad a jeho tajuplná zákoutí znova. Rádi se bojí a už před třemi lety si oblíbili mučírnu a nyní se na ni těší opět,“ sdělila z hradu Lokte Eliška Panušková.

Martin Weis si koupil vstupenku pro sebe a svého syna, a prošli hradní branou těsně před čtvrtečním polednem. „Jubilejní návštěvníky na Lokti vřele uvítala ředitelka hradu Jana Těžká a předala panu Weisovi glejt hradní paní, napsaný ve středověkém stylu, opatřený pečetí, jenž opravňuje jeho držitele k návštěvě hradu zdarma během let 2023 i 2024, včetně doby konání tradičních trhů, jako jsou Svatomartinské posvícení, Vánoční jarmark, Velikonoční trhy, Středověké slavnosti purkrabího Půty s rytířským kláním či Svatováclavské vinobraní,“ dále sdělila Panušková s tím, že držitelé stotisící vstupenky dále obdrželi na památku tašku s reprodukcí kresby hradu od karlovarského malíře Eduarda Milky s dárkovými předměty spjatými s hradem jak pro malé návštěvníky, tak ty dospělé.

Otec se synem hradu Loket popřáli mnoho úspěchů hlavně ve finanční sféře, aby o objekt mohlo být dále dobře pečováno a byl zachován pro další generace.

Hrad Loket a jeho zaměstnanci Vás srdečně zvou k návštěvě kouzelného a magického místa, které můžete navštívit denně, včetně svátků, a to do konce srpna od 9 do 18 hodin (zavírací hodina je v 18.30 hod.), dále od září opět od 9 do 16.30 hodin (zavírací hodina je v 17 hod.), od listopadu pak od 9 do 15.30 hodin (zavírací hodina je v zimě v 16 hod.)