V Kraslicích svou praxi provozuje pediatr Zdeněk Zýka, který však dlouhé roky přesluhuje, je mu přes 70 let. Je jen otázkou času, kdy půjde do zaslouženého důchodu i on. Kraslická lékařka přitom v Kraslicích plánovala koupi pozemku na stavbu rodinného domu. Nakonec vše dopadlo jinak a lidé jsou v šoku. Řada z nich má za to, že město musí lékařům vycházet mnohem více vstříc nebo o ně přijdou. Město vinu odmítá.

Sama lékařka zdůrazňuje, že rozhodně neodchází na truc městu. "Původně vyhlédnutý pozemek nevyšel i když předešlé vedení města s tím nemělo problém. Současné vedení Kraslic chtělo zmíněný pozemek prodávat také, ale obálkovou metodou. Nabídlo mi také jiné dva pozemky, z toho jeden naproti betonárce. Zde by navíc musela proběhnout změna územního plánu, což je všeobecně zdlouhavý proces. Proto jsem se mezitím poohlížela v okolí po jiném pozemku. Nakonec se mi zalíbil jeden, který je ale až v Jižních Čechách. Koupila jsem ho a chci si postavit nízký bungalov, abychom kvůli zdravotním omezením nemuseli chodit do patra. Než v Kraslicích projde změna územního plánu budu mít jinde domek postavený," říká Dana Fučíkovská, která bude v novém místě působit nadále jako lékařka. Jak sama říká, je už v důchodovém věku a bude pouze v zaměstnaneckém poměru v jednom z tamních lékařských zařízení.

Bývalý starosta Otakar Mika potvrzuje, že s doktorkou a jejím partnerem pozemky obcházeli. "Ano, byli jsme se podívat na několika místech. Samotnou realizaci prodeje pozemku, který se paní doktorce líbil, pak připravilo až nové vedení města. My bychom rozhodně neprodávali pozemek obálkovou metodou. Jde o lékařku pro dospělé a pediatričku, kteří prostě nejsou a mít je ve městě je bonus jako hrom. Jde o takzvané nezbytné profese, kterým se musí vyjít vstříc. Stejně tak jako například učitelům, policistům a dalším, kterým město přiděluje v případě potřeby či nouze byty," říká Mika.

Například v Sokolově připravili několik stavebních parcel přímo v centru a nabídli je ke koupi široké veřejnosti. Dvě z nich si město ale ponechalo a nabídli je k prodeji pouze lékařům, které do města lákají. V jednom případě byli úspěšní.

Ke kauze s pozemkem se vyjádřili i současní zástupci města. "Na původním pozemku, který měla paní doktorka zájem, nešla realizovat stavba bungalovu. Proto jsme se s paní doktorkou dohodli na jiném pozemku v centru města a připravili jsme i změnu územního plánu tak, aby mohlo dojít ke stavbě rodinného domu dle přání paní doktorky. Návrh na změnu byl podán v loňském roce. Vše byla oboustranná dohoda a nic nenasvědčovalo tomu, že to může být jinak. Ze strany města bylo vyhověno dle požadavků, a proto mě mrzí, že se zde šíří fámy," reagoval místostarosta Kraslic Filip Beneš.

Rodiče dětí jsou zoufalí, protože dostat se k jiném dětskému lékaři v regionu je prakticky nemožné. "Nějaké informace už jsem měl předem, ale oficiální cestou jsem se o ukončení praxe lékařky dozvěděl ve čtvrtek. Je to pro Luby strašná zpráva. Od roku 2018 se sem snažíme dostat druhého lékaře, ale bez úspěchu. Nyní nebudeme mít žádného. Snaží se město, kraj i pojišťovny. Ale bezvýsledně. Volají mi zoufalí lidé a ptají se co mají dělat. Tento týden jsme mluvil s jednou maminkou, která obvolala v okolí 18 pediatrů. Nevzal je žádný, mají plno," říká starosta Lubů Vladimír Vorm.

"Ve čtvrtek obdržel městský úřad v Kraslicích oznámení o ukončení činnosti ordinace MUDr. Dany Fučíkovské a to k 31.březnu 2024. Ještě ten den jsme kontaktovali zdravotní pojišťovny s dotazem na další postup. Obrátili jsme se i na vedení Karlovarského kraje. Je povinností pojišťoven zajistit dostupnou lékařskou péči, nicméně našemu městu nehraje do karet poloha. Pojišťovny jsou totiž povinné zajistit péči do dojezdové vzdálenosti 30 minut, kam spadá Sokolov i Chodov. Zde však momentálně nemají kapacity. Do Karlovarského kraje se lékaři ve velkém nehrnou a do Kraslic už vůbec ne. Paní doktorce jsme našli dva náhradní pozemky. Jeden v Žižkově a druhý ve Družstevní ulici. Pozemků vhodných ke stavbě rodinných domků Kraslice moc nemají. Byli jsme připraveni ke změně územního plánu což samozřejmě nějakou dobu trvá," potvrdil starosta Kraslic Jan Šimek.

Podle jednoho ze sloužících lékařů na dětské pohotovosti je již nyní řada rodičů v regionu bez pediatra. Řeší to tím, že s dětmi jezdí na pohotovost. Na jedné z posledních směn na pohotovosti zažil 30 takovýchto dětských pacientů. Jen za poslední roky skončilo svou praxi několik pediatrů v kraji. Bez náhrady.