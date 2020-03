„Zase pátek třináctého,“ ozývá se při pohledu do kalendáře. Někteří lidé neberou pátek třináctého jako tragédii, jiní by raději nevycházeli ven.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / David Taneček

„Vždycky vzdychnu, ale že bych se zachumlal do peřin a nevylézal ven, to určitě ne,“ řekl Pavel Mařík z Chebu. „Je to den jako každý jiný, jen si neseme takový předsudek z minulosti.“