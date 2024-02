Hrad Seeberg se po zimní přestávce letos otevře pro veřejnost v sobotu 2. března. Během března bude hrad zpřístupněný pouze o sobotách a nedělích, a to vždy od 10 do 16 hodin.

Hrad Seeberg. | Foto: Foto: Jan Buriánek

Od dubna do května si pak budou moci návštěvníci hrad prohlédnout od úterý až do neděle od 10 do 17 hodin. Od června do září bude hrad přístupný od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin. V říjnu se lidé do hradního areálu dostanou od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Od listopadu do prosince pak bude hrad Seeberg přístupný pouze v pátek, sobotu a v neděli, a to vždy od 10 do 16 hodin.

„Návštěvníci se letos mohou těšit například na akci Pohádkový hrad Seeberg. Uskuteční se v pátek 28. června od 18.30 hodin. Pro děti budou připravené různé hry a soutěže. Během plnění úkolů potkají různá strašidla a kouzelné bytosti. Nakonec si všichni budou moci upéct špekáček,“ informoval zástupce kastelána hradu Seeberg Jan Buriánek. Na tuto akci odveze zájemce autobus z centra Františkových Lázní.

Organizátoři počítají také s už tradičním středověkým městečkem. „Do středověku se lidé na hradě budou moci vydat v sobotu 20. července od 10 hodin. Chybět nebudou ukázky historických řemesel, středověký jarmark a také dobová hudba. Těšit se mohou lidé také na šermířské vystoupení,“ informoval Jan Buriánek. Na akci přiveze návštěvníky autobus, který bude pendlovat mezi hradem Seeberg a Františkovými Lázněmi v pravidelných intervalech.

V polovině září pak poteče na hradě proudem víno. Konat se tam bude další ročník vinobraní. Těšit se na něj lidé mohou v sobotu 7. září od 10 hodin. I během vinobraní bude na hrad jezdit v pravidelných intervalech autobusová doprava z centra Františkových Lázní.

„Poslední akcí na hradě bude Kouzelně strašidelný hrad pro všechny. Bude se jednat o akci pro rodiny s dětmi, kdy se vydají po hradním areálu a na stanovištích budou plnit různorodé úkoly, se kterými jim budou pomáhat pohádkové bytosti. Ratolesti se mohou těšit nejen na zábavu, ale také na různá strašidla a halloweenské přízraky. Budou se tak v tento den také bát,“ poznamenal zástupce kastelána.

Hrad Seeberg je jeden z nejstarších hradů v Čechách. Vznikl na konci 12. století v románském stylu. Prošel třemi hlavními přestavbami, a to ve 14. století v gotickém stylu, v 16. století v renesančním stylu a v 18. století v barokním stylu. Dodnes je tam k vidění například typická středověká černá kuchyně. Lidé si v předhradí mohou také prohlédnout barokní stodolu s výstavou egerlandského nábytku, ošacení a šperků, popřípadě i historickou kůlnu s výstavou zemědělského náčiní. Unikátní stavbou je i hradní kaple, která sloužila pro potřeby obyvatel hradu až do 15. století. Posléze byl na protilehlém břehu Slatinného potoka postaven kostel svatého Wolfganga, a lidé začali chodit na bohoslužby tam.