Studenti z celého světa si v Chebu sami vyrábějí hudební nástroje

Výměnné pobyty, studenti z celého světa, zážitky a výroba hudebních nástrojů. Tak vypadá tábor, který v Chebu hostí Rotary klub. Skupinka studentů od patnácti do osmnácti let tam zažívá sportovní, kulturní, ale i historické vyžití po dobu dvou týdnů. A to nejen na Chebsku. Jejich cesty za dobrodružstvím totiž zamíří i do Prahy či sousedního Německa.

Integrovaná střední škola Cheb - Houslařská škola je nejen v České republice, ale i ve světě pojmem. | Foto: Foto: Deník/Jan Buriánek