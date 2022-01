Parlament má sloužit jako prostředník mezi studenty v Karlovarském kraji, kteří tam bydlí nebo studují a Karlovarským krajem. „Doteď tomu tak nebylo, vzájemný dialog mezi studenty a krajem prozatím neměl takový efekt. Proto tento parlament vznikl, aby komunikace a kooperace mezi vzájemnými subjekty byla snazší, efektivnější a příjemnější. V tomto školním roce se snažíme především o propagaci samotného parlamentu, založíme sociální sítě a webovky a nastavíme se studenty takovou komunikaci, abychom od nich měli zpětnou vazbu. Pokusíme se projekt nastartovat tak, aby to v příštím roce bylo zaběhnuté a my se mohli soustředit zase na další záležitosti,“ sděluje Špecián.

Studenti se scházejí v budově krajského úřadu, věková kategorie členů parlamentu je pestrá. „Máme tu studenty základních škol, kteří navštěvují už druhý stupeň, ale jsou tu i maturanti ze středních škol,“ pokračuje.

Členové parlamentu se volili na druhém společném zasedání. „První zasedání bylo totiž jen informativní. Na druhém jsme volili nejprve předsedu, poté prvního a druhého místopředsedu a následně členy předsednictva a delegáty do Parlamentu dětí a mládeže České republiky,“ vysvětluje Špecián, který má jako předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže řadu povinností. „Jako předsedovi mi přísluší svolávat zasedání a řídit je a dále mi přísluší jednat jménem parlamentu s Krajským úřadem a jednat za celý parlament. Vnímám to jako velkou odpovědnost ale také jako příležitost. Máme před sebou nelehký úkol vybudovat parlament, který bude kraji i studentům užitečným partnerem. Jsem si však jistý, že to zvládneme,“ doplňuje.

Prvním místopředsedou je Patrik Pizinger z Chodova. „ Rozhodně to není o pozicích. To, že jsem jedním z členů, mi dává šanci a prostor, abych mohl ovlivnit, co se v našem kraji děje, i když jsem teprve student. Změnit věci, které se mi na kraji nelíbí. Prostě být jako mladý slyšet. Jako první místopředseda se mohu aktivně podílet spolu s ostatními členy předsednictva na činnosti našeho parlamentu a tím, že jsem u jeho samotného zrodu, tak ho i někam nasměrovat. Navíc v rámci výboru zastupuji i naše žáky základních škol a chtěl bych, aby byl slyšet i jejich hlas. Na rozdíl od mnoha mých vrstevníků bych rád zůstal v našem kraji, a to je vlastně ta moje vize. Pomoci tomu, aby z Karlovarského kraje přestali odcházet mladí lidé. Náš parlament není o politice. Nejsem tam pro to, abych realizoval nějaké své politické cíle, ale pro to, abych reálně něčemu mohl pomoct a něco mohl změnit. Ostatně to, že je apolitičtí jsme si schválili i v našich stanovách,“ říká Pizinger.

Aneta Jadlovská z Chebu je druhá místopředsedkyně. „Mám více povinností než řadoví členové, což je pro mě hlavně zodpovědnost. Jsem velice vděčná, že můžu s dalšími mladými a motivovanými lidmi našeho kraje pracovat na položení základů pro Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že letos maturuji, momentálně docházím do 4. ročníku Gymnázia Cheb, a v příštím roce již členkou parlamentu nebudu, tak je pro mě nyní prioritou, abychom parlament zviditelnili. Doufám, že se nám ho podaří dostat do podvědomí žáků a studentů Karlovarského kraje, aby další ročník byl plný motivovaných a odhodlaných mladých lidí, kteří to po některých z nás převezmou. Také chci, aby se parlament stal místem pro mladé lidi, v němž budou moci realizovat své nápady a navzájem se podporovat,“ dodává s tím, že by v budoucnu chtěla nějak pomáhat lidem a láká ji i politika.