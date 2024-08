Studentská kavárna Stafé, která je otevřena do 23. srpna, funguje od úterý do pátku od 14 do 19 hodin, pokud to počasí dovolí. „Projekt jsme připravovali společně se Studentským parlamentem, který se aktivně zapojil do příprav i provozu,“ říká Eva Holečková, ředitelka domu dětí a mládeže Sluníčko. „Studenti si vytvořili logo a celý koncept kavárny. Tento rok je kavárna už podruhé v provozu a studenti se starají o její chod brigádně,“ dodává Holečková s tím, že pilotně provoz zkoušeli úspěšně už loňské léto. Studenti se podíleli na všech aspektech provozu, od přípravy rozpočtu až po sestavení ceníku a směn.

Příjemným benefitem je dopravní hřiště, jehož světelnou signalizaci Sluníčko během otvírací doby kavárny spouští. Součástí plochy jsou další herní prvky. Odpolední vycházka s dětmi se tak v případě pěkného počasí může proměnit v pohodovou siestu s občerstvením, která nejen maminkám v Aši dlouhodobě chybí. V podstatě symbolické ceny už jsou jen třešinkou na dortu.

Provozování kavárny vyžadovalo získání potřebných povolení a splnění přísných hygienických předpisů. „Nebyla to snadná cesta, ale díky podpoře města a sponzorů jsme to zvládli,“ říká Holečková.

Tonda Tran, předseda Krajského studentského parlamentu a člen Studentského parlamentu v Aši, v projektu vidí řadu pozitiv. „Tady je skvělá příležitost pro nás studenty zapojit se do něčeho smysluplného. Navíc to umožňuje mladým lidem v Aši mít místo, kde se mohou setkávat,“ říká Tran. „Vidíme, jak náročné je splnit všechny pravidla a předpisy, což je velká zkušenost.“

Hosté kavárny, mezi nimi i patnáctiletá Sára, jsou z nové kavárny nadšení. „Myslím, že je to super nápad. V Aši moc takových míst není, kde bychom se mohli s kamarády sejít a něco si dát. Navíc je to venku, což je příjemné,“ říká Sára.

Do budoucna by dům dětí a mládeže rád pokračoval v tomto projektu a možná rozšířil provoz na další období. „V současné době je kavárna otevřena jen v létě, protože od září začínají pravidelné aktivity a kroužky,“ vysvětluje Holečková. „Ale zvažujeme možnosti, jak bychom mohli kavárnu provozovat i v jiném období.“

Studentská kavárna Stafé je také platformou pro rozvoj pracovních dovedností a zkušeností mladých lidí. "Máme ve Sluníčku v rámci programu Teens projekt na podporu zaměstnanosti, kde pracujeme na tom, aby se mladí lidé buď vrátili do vzdělávání, anebo se začlenili na pracovní trh. Je to taková nadstavba, kterou bychom dál do budoucna rozvíjeli jako tréninková pracovní místa," uzavřela Eva Holečková.