Společnost SUAS Technology, člen skupiny SUAS GROUP, pokračuje v modernizaci výroby. V letošním roce do provozu uvedla nový trubkový a rovinný pálicí laser a průběžný tryskací stroj. Výrazně se tak díky tomu zvýšila produktivita, efektivita výroby a kvalita přesných výpalků.

Nové stroje. | Foto: Foto. SUAS GROUP

„Laser pro dělení trubek a profilů může pálit trubky až do průměru 350 milimetrů nebo čtvercové profily o rozměru 260 x 260 milimetrů a o délce až 6,5 metru. Navíc má unikátní 3D naklápěcí hlavu, což umožňuje pálit i šikmé řezy, například úkosy pro svařování. To znamená, že pak není třeba provádět další operace a práci to jednoznačně zrychlí,“ popsal Martin Tříska, jednatel SUAS Technology. Naklápěcí hlavou je vybaven i rovinný laser pro pálení z plechu, do něhož se vejde plech o rozměru 2,5 x 6 metrů. Stroj dokáže pálit plechy do tloušťky až 30 milimetrů a maximální rychlostí 130 metrů za minutu. „Plochý laser na výpalky z plechu doplnil starší technologii pálení plazmou. Díky tomu se zkrátil průběžný čas výroby a zvětšila se kapacita. Laserová technologie nám doplnila úhlové řezání, které dosud probíhalo na běžné pile, případně vrtání děr do profilů na vrtačkách a horizontce. Jednoduše je to rychlejší, vyrobíme více, a budeme tedy schopni vyhovět náročným požadavkům zákazníků v kratším čase,“ dodal Martin Kováč, jednatel SUAS Technology.

Výpalky se pak používají ve výrobě vyšších celků strojních dílů a ocelových konstrukcí pro zákazníky ze strojírenských firem. SUAS Technology může tuto technologii nabídnout rovněž stavebním firmám nebo společnostem, které se zabývají výrobou a instalací ocelových konstrukcí, stožárů pro vysoké napětí, a rovněž výrobcům hliníkových pergol a podobně.

Třetí technologickou novinkou firmy je průběžný tryskací stroj vybavený válečkovou dráhou pro posun otryskávaného materiálu. „Člověk, který obsluhuje stroj, už není zavřen v tryskacím boxu, kde na malém prostoru ručně otryskává povrch výrobků. To za něj teď zastane tryskací stroj. Povrch výrobků je dokonale připraven pro kvalitní svary a pro konečné lakování. Tryskací stroj tryská kovovým abrazivem pomocí metacích turbín a dokáže to rychlostí až 3 metry za minutu, což přináší několikanásobné urychlení výrobního procesu,“ vysvětlil Martin Tříska.

Všechny nové technologie jsou řízené počítačem. Pracovníci, kteří je obsluhují, museli projít zaškolením a naučit se s nimi pracovat. „Máme tady velmi zkušené lidi, kteří předtím prováděli pálení plazmou, stejně tak jsou tady odborní programátoři pro přípravu pálicích plánů. Plochý laser už nyní takzvaně jede na plnou ranní směnu, trubkový laser postupně také nabírá zakázkovou náplň. V případě obsluhy obou laserů je samozřejmě výhodou, když má člověk rád informační technologie a práce na počítači ho baví,“ upřesnil Martin Kováč s tím, že aktuálně na trubkovém laseru probíhá výroba vzorků dílů pro novou výrobu externího zákazníka, kterým je jedna ze strojírenských firem v Karlovarském kraji dodávající komponenty pro německou firmu.