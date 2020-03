Další svědkyně, zaměstnankyně 1. mateřské školy v Karlových Varech, včera u okresního soudu uvedly, že se některé učitelky bály ředitelky školky Zdeňky Tiché.

Pokračovalo tam soudní líčení ve věci údajné rasové diskriminace a šikany vůči uklízečce mateřinky ve Východní ulici romské národnosti Daně Mackové právě ze strany ředitelky. „Když jsem pracovala jako vedoucí, a to konkrétně ve školce v Komenského, neměla jsem s paní ředitelkou žádné problémy. Poté, co pracuji už jen jako učitelka ve Východní ulici, kde působí i paní Macková, je její přístup ke mně jiný. Nikdy jsem neměla problém říci někomu pravdu. Některé učitelky mají strach s paní ředitelkou mluvit, mají pak totiž nálepku, že si stěžují,“ uvedla Jana Pyszková. Dodala, že špatnou pověst má právě školka ve Východní ulici. „Byla jsem několikrát u toho, kdy paní ředitelka byla nepříjemná na někdejší vedoucí ve Východní ulici paní Žaloudíkovou. Z poslední porady jsem odcházela s pocitem, že se na nic nemůžeme zeptat. Spousta věcí se tak neřeší, nikdo nechce mít punc jako děvčata ve Východní ulici,“ poznamenala Pyszková.

Lenka Sommerová, která pracovala ve Východní ulici jako učitelka asi šest let, se dokonce prý kvůli ředitelce Tiché zhroutila. „Ve školce jsem skončila z důvodu psychického nátlaku ze strany paní ředitelky. Týkal se některých pracovních věcí. Doslova jsem se sesypala, musela jsem se léčit. Když se mi naskytla možnost přejít na jinou mateřskou školu, konkrétně do Sedlece, tak jsem toho využila a teď už je vše v pořádku,“ líčila u soudu Sommerová. Čelila prý výhrůžkám v podobě různých sankcí. „Často jsme byly nuceny dělat věci, se kterými jsme nesouhlasily, a když jsme se ozvaly, tak nám bylo řečeno, že klidně si můžeme jít pípat třeba do Kauflandu,“ pokračovala.

Ředitelka Tichá pochybení odmítá. Případem se zabývá i Inspektorát práce. První kontrola totiž zjistila 24 pochybení v pracovněprávních předpisech. Soud pokračuje 28. dubna.