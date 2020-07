Děti nejen z Chebska si užily další příměstský tábor v Domě dětí a mládeže Sova v Chebu.

| Foto: Deník / Jan Buriánek

Během týdne si vylezly na horolezeckou stěnu, svezly se na kánoích, povozily se na koních anebo si vyšláply do terénu, kde hledaly různé indicie. Táborníci se podívali i do dolu Jeroným na Sokolovsku a také jezdili na kolech na dopravním hřišti. „Už jsem tady byl a moc mě to tu bavilo. Učili jsme se i pracovat s keramikou, lezli jsme po horolezecké stěně, zahráli jsme si také minigolf, bylo to bezva,“ řekl Honza Vláha z Chebu.