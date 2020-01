Už několik let moderuje Alexander Komarnický akce v Mariánských Lázních. Působí také jako moderátor v rozhlasových stanicích a objevil se v televizi.

Alexander Komarnický z Mariánských Lázní je oblíbeným moderátorem. | Foto: Václava Simeonová st.

Pochází právě z Mariánských Lázní. Ačkoliv se odstěhoval do Prahy, do svého rodiště se vrací. První jeho kroky vedou do lázeňských parků, kde si odpočine, ale načerpá i nové inspirace. Při moderování dokáže přecházet do několika jazyků.