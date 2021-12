Tady získal velkou oblibu u diváků, kde si zahrál mnoho rolí různých charakterů i žánrů.

Diváci ho mohli vidět například v rolích, jako je Göringa v Goldflamově sarkastické komedii Doma u Hitlerů, Prvního tučňáka v Hubově apokryfní hříčce V osm u Archy nebo Alexandra Veršinina ve Třech sestrách A. P. Čechova.

Tomáš se brzy stal předním členem souboru. Na jeho hereckých schopnostech se stavěl repertoár. Z těch největších můžeme jmenovat Richarda Hannayho z hitchcockovské klauniády Richarda Beana Třicet devět stupňů, Uliho ze semaforského muzikálu Dobře placená procházka, Demetria v Shakespearově Snu noci svatojánské nebo Shapiru ve stejnojmenné hře Karola Sidona.

Vrcholem jeho tvorby se stala titulní role v Rostandově Cyranovi z Bergeracu, za jehož ztvárnění získal tři roky po sobě diváckou cenu Zlatý Albrecht za nejpůsobivější herecký výkon sezony.

V roce 2015 musel ale soubor z důvodů dlouhotrvajících zdravotních problémů opustit. Nadále s chebským divadlem spolupracoval jako host. Naposledy ho diváci mohli na jevišti vidět v říjnu tohoto roku v roli Kleanta v Molierově Tartuffovi.

Podle slov dramaturgyně divadla Martiny Pokorné předčasným odchodem Tomáše Kolomazníka ztratil divadelní svět nesmírně talentovaného a pracovitého herce proměnlivého výrazu s neobvyklým citem pro práci s veršem. Kolegové z chebského divadla na něj budou s láskou vzpomínat jako na oblíbeného kolegu a kamaráda.

Do uměleckého nebe Tomášovy kolegové posílají mnoho vzkazů, které Deníku zaslali. Někteří nechtějí být jmenováni kvůli citlivému přístupu v této nelehké situaci, protože smutno je opravdu všem:

Vážení kolegové a divadelní přátelé, s opravdu velkým zármutkem jsem přijal zprávu o předčasném odchodu Tomáše Kolomazníka. Byl to první herec, kterého jsem ve funkci ředitele přijímal do angažmá v našem divadle a myslím, že jsme spolu navázali pěkný, nejen kolegiální, ale i lidský vztah. Odehrál zde spoustu krásných rolí a zapsal se do paměti kolegů a diváků, jako mimořádně charizmatický a talentovaný herec. Byl to člověk, na kterého se nezapomíná. Je mi ctí, že jsem se s Tomášem mohl v pozemském angažmá potkat.

Tomáš byl nesmírně skromný a pokorný herec. Ačkoliv hrál často velké, ba titulní role (Shapira, Cyrano), absolutně netrpěl hvězdnými manýry, naopak. Vždycky měl obavu, aby to ostatním nezkazil, váhal, jestli to zvládne, a ke každé roli přistupoval, jako by byla jeho první. Uměl se i docela slušně vynervovat, ale výsledek vždycky stál za to a diváky uchvacoval.

Přes smutek, který tu teď panuje, si při vzpomínce na tebe vybavím jen hezké věci, protože Tomáši, ty jsi (byl jsi - si napsat ještě netroufám) jeden z nejotevřenějších lidí, které znám. Obrovské srdce, ucho vždycky připravené poslouchat, verše, které ve tvém podání získaly tolik jevištní pravdy… Chybíš tu, chybět budeš.

Na barové židličce s Martinkou a Tomášem v Židovské, v divadle v Déčku, na jevišti s kovovým nosem v boji, smích v diamantu a vrásky kolem očí, ve snu, noci svatojánském v klobouku, venku před divadlem na cigáru, smích a smích a taky náš pan Hroch. On je jeden z našich prvních Chebských přátel a navždy bude.

Jsi pro mě důležitý divadelní kamarád. Byl jsi u první inscenace, kterou jsme chystali pro obnovu karlovarské činohry. A to věru nebyla jednoduchá práce. Naopak. Díky za vstřícnost, za přátelství a za skvělý herectví. Nikdy na tebe nezapomenu!

Chybíš tu a chybět budeš…

Na Tomášovi se mi líbila jeho zarytost, zanícenost s jakou šel do věcí. Ať už šlo o zkoušení nějaké role, nebo když začal hrát na bicí a dokázal celé hodiny cvičit a pilovat nějaký rytmus, nebo když se rozhodl že se naučí na snowboardu a každý zasněžený kopec si chtěl vyšlápnout a sjet.

Zpráva o smrti Tomáše nás velmi zaskočila a je nám to opravdu moc líto. Tomáš byl bezva kolega a nadaný herec. A velmi mladý, aby už mezi námi nebyl. Upřímně, Dagmar a Pavel Novotní. Divadlo Pardubice.

Tomáš pro mě zůstává navždy skvělým kamarádem, který krom jiného, mě naučil pít dobrý rum ( v Mladé Boleslavi), výborný herec, který jako kolega uměl partneřit, podpořit, pochválit, rozesmát, inspirovat a pokecat. Tomáš je Muzikant a já měl tu čest i štěstí, že jsem si s ním zahrál a jednou někde nějak si určitě ještě s Tomášem zahraji. Tome, dřív nebo později opět dáme dobrý rum a dobrou muziku.

Díky, že jsme se v životě potkali. A tam nahoře si vzpomeň. Nashle, Tome.

Tvoje energie a zápal ve všech situacích, jak na jevišti, tak v osobním životě, byla velkou inspirací a vzorem.

Kenny, jsi srdce své generace! Tome, byl jsi výtečný herec a skvělý člověk, nikdy na Tebe nezapomenu.

Tomáš byl skvělý člověk. Ve všem co, dělal a čím byl, byl pravdivý, přítomný a hlavně lidský.

Tome, bylo mi ctí se s Tebou potkat na jevišti i v životě. Nikdy nezapomenu na Tvého senzačního Pierra(Jméno) a vynikajícího Cyrana.

Tvoje síla, upřímnost a čistota ve mně bude vibrovat napořád. Jsi jako všeobjímající příroda, která dýchá, i když ji člověk nevidí, jen cítí. Budeš v naší šatně chybět, Tomáši!

Tohle je poslední: Děkuji za všechno, indiáne. Třeba za to, jak jsi mi jako starší kolega vysekl poklonu, za to, jak jsi mi hned z první řekl, že víš, že jsem taky indián a nebo za jednoduché a nejvíce důležité: TEĎ A TADY. Vážím si tě a děkuji. Opatruj se.

Tomši Milovaný! Občas se mi o Tobě zdává a to je znamení, že se nic neztrácí, že všechno zůstává a Ty zůstaneš navždycky v mém srdci… KSM!!!!

Tomáši, v Pardubicích jsi žil rychlý a spalující život. Ale nikdo z nás nečekal, že tvoje hvězda tady na Zemi zhasne tak rychle. Sviť nám dál z jiných světů.

Tomáši! Dlouho jsme se neviděli, ani tolik neznali. Přesto věřím, že o sobě víme. Měl jsi to zapeklitě těžký, a pro mne si přitom ztělesněním lehkosti - a nejen na jevišti… Bolest odešla , lehkost určitě zůstala. Odpočívej v pokoji.

Západočeské divadlo v Chebu chystá vzpomínkové setkání divadelníků v hledišti chebského divadla, které se uskuteční v neděli 19. prosince od 15 hodin.