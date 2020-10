„Letos jsem si musel doslova hodit kostkou. Měl jsem vybrané tři politické strany, pak jsem si vybral dvě, mezi kterými jsem se rozhodoval," sdělil taneční mistr. Jak sám říká, v poslední době sleduje politické dění o něco víc než v minulosti. O to víc byl výběr vhodné strany a Senátora těžší.

„Některé strany měly na volebních lístcích kandidáty, kteří mě překvapili, že na něm vůbec jsou," poznamenal volič.

K volbám chodí Vladimír Hána po celý život a ani jednou volby nevynechal. „Jít volit je základní právo lidí, od toho je přece demokracie, že člověk může jít a svým hlasem se pokusit něco změnit. Pravda je, že ne vždy samozřejmě vyhraje ten kandidát, kterého člověk preferuje, ale to už tak v životě chodí, že nemohou vyhrát všichni," poznamenal Vladimír Hána.

Mnoho lidí také na politiku nadávají, ale podle tanečního mistra jsou to hlavně ti, kteří k volbám nejdou.

„Když vidím volební účast kolem 30 - 40 %, která při volbách bývá, říkám si, co dělalo těch 70% dalších voličů? Proč k volbám nešli? Já mám svědomí čisté, chodím volit neustále a nesnáším nesmysly těch, kteří u voleb nebyli a pak si stěžují. Mnoho lidí nadává na politiku a přitom volby několik let bojkotují. To je k ničemu. Zakládám si na tom, že se každé volby k urně vydám," dodal taneční mistr.