Taneční nováčci překvapili sebe i svého trenéra

Cheb - Tak to čekal málokdo. Začínající pár ATK Standard Cheb na své první republikové soutěži překvapil nejen sebe, ale i svého trenéra.

TANEČNÍ PÁR Rostislav Hrbek a Eliška Sýkorová překvapil a ze soutěže v Kladně přivezl třetí a čtvrté místo.Foto: Deník / Bežáková Jana

„Úplní nováčci v tanečním sportu Rostislav Hrbek a Eliška Sýkorová mají za sebou první postupovou otevřenou republikovou taneční soutěž v Kladně,“ informoval trenér Vladimír Hána. Protože šlo o velkou premiéru, nečekal ani ten největší optimista žádné zázraky. „Nikdo nepředpokládal, že tento začínající pár podá lepší výkon, než obvykle podává na trénincích,“ přiblížil taneční mistr. Jenže mladý pár opravdu překvapil.



„V juniorské kategorii jak ve standardních, tak i v latinskoamerických tancích se Rosťa a Eliška probojovali do finále,“ řekl pyšně Vladimír Hána.



Skvělý výkon podal chebský taneční pár ve standardních tancích, kdy všechny přesvědčil o tom, že tančit umí skvěle. „Nakonec se dvojice postavila na bednu a přivezla domů do Chebu bronzové medaile,“ uvedl taneční mistr. A ani v latině se nováčci neztratili. Po svém výkonu se nakonec i se svým trenérem radovali ze čtvrtého místa.



„Rád bych Rosťovi a Elišce pogratuloval a také poděkoval rodičům za jejich podporu. Protože bez té by to nešlo,“ dodal Vladimír Hána.