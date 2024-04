Postupové taneční soutěže v tanečním sportu nyní pořádal Rakovník, a to přímo místní kulturní centrum. Startovaly tam i taneční páry z chebského ATK Standard Cheb.

Tereza Valečková a Patrik Beránek | Foto: Foto: Vladimír Hána

V juniorské kategorii ve standardních tancích se do finále probojoval Patrik Beránek s Terezou Valečkovou, kteří vybojovali 2. místo. V kategorii dospělých se ve standardních tancích do finále probojoval taneční pár Jan Tiekala s Janou Straus. Tento taneční pár vybojoval 3. místo. Tak dvě finálová umístění putovaly do ATK Standard Cheb a taneční školy Vladimíra Hány z.s. Oběma tanečním párům patří veliký dík za vynikající reprezentaci Chebu.

Jana Straus a Jan TiekalaZdroj: Vladimír Hána