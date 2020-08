„Objekt je vhodný na to, aby se předělal jako bytový dům,“ konstatoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

„V současné době úředníci pracují na určení parametrů pro vyhlášení výběrového řízení,“ dodal.

Mariánské Lázně by tak disponovaly volnými městskými byty. Ty by sloužily pro mladé nebo by je město mohlo nabídnout například lékařům, policistům nebo učitelům. Právě nedostatek městských bytů, které by lázně mohly nabídnout, je podle starosty důvodem, proč město tolik neláká zubaře, kteří jsou zoufale zapotřebí.

Z dlouhodobě nevyužívaného objektu by podle plánů měl vzniknout bytový dům s pětadvaceti byty o velikosti 2+kk, o ploše zhruba padesáti metrů čtverečních. Počítáno je i se vznikem parkovacích míst, těch by mělo být třiadvacet.

Náklady na rekonstrukci Taorminy by měly vyšplhat na zhruba padesát milionů korun. „Velice rádi bychom na tuto investiční akci získali dotaci,“ informoval Martin Kalina.

„Nemám nic proti tomu, aby z budovy vznikly byty,“ řekl jeden z občanů Mariánských Lázní. „Jen se bojím, aby se nečerpaly dotace na nějaké sociální byty pro nepřizpůsobivé, nebo dokonce uprchlíky. To bych asi opravdu nerozdýchal. Pokud se bytové jednotky nabídnou mladým rodinám, maminkám s dětmi nebo lékařům, jsem pro. Tak doufám, že to tak opravdu bude,“ zdůraznil.

Taormina je jedním z nevyužívaných objektů. Jeho stav není ale podle odborníků tak špatný a budova je v docela dobrém technickém stavu.

Postavena byla jako lázeňský dům a po rekonstrukci a přístavbě v 70. letech minulého století sloužila jako ubytovna, poté se do ní nastěhovala část nemocnice a následně v ní byla ošetřovatelská lůžka a léčebna dlouhodobě nemocných.